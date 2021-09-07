Авторынок: красноярцы захотели помоложе

В 2021 году жители краевого центра чаще интересуются приобретением авто моложе трех лет, чем годом ранее, — сообщает Авито Авто.

С января по август 2021 года спрос на трехлетки вырос на 75% относительно соответствующего периода прошлого года. К четырех и пятилетним автомобилям спрос вырос на 64%.

Спрос растет на фоне увеличения ценников в данном сегменте вторичного рынка: за год средняя цена на 3-х летние автомобили в Красноярске выросла на 44% и составила 1,33 млн рублей. Для примера, в Сочи цены на 3-летки поднялись на 66%, в Липецке на 53%, в Новосибирске на 49%.

Соседи по Сибири опережают нас в покупательской активности — в Новосибирске интерес к бэушкам в течении года вырос на 209% и 198% соответственно, в Барнауле – на 145% и 71%, а в Иркутске – на 97% и 125%.

Одновременно с этим спрос на авто старше 6 лет снизился. Это можно связать с тем, что авто старше 5 лет дороже в эксплуатации и требуют больших затрат на обслуживание и ремонт.

Топ-10 самых популярных моделей по спросу в возрастной группе до 3 лет, Россия, январь-август 2021 года

Бренд Модель Средняя цена (руб.) Динамика средней цены за год ВАЗ (LADA) Granta 485 000 21,3% ВАЗ (LADA) Vesta 695 000 21,9% Hyundai Solaris 899 900 23,3% Kia Rio 920 000 27,8% Toyota Camry 2 065 021 21,5% Volkswagen Polo 850 000 25,0% Hyundai Creta 1 250 000 25,0% ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива) 549 900 19,7% ВАЗ (LADA) Largus 640 000 17,4% Kia Optima 1 560 000 15,6%



Топ-10 самых популярных моделей по спросу в возрастной группе до 4-5 лет, Россия, январь-август 2021 года

Бренд Модель Средняя цена (руб.) Динамика средней цены за год ВАЗ (LADA) Granta 370 000 19,4% Kia Rio 705 000 24,8% Hyundai Solaris 700 000 27,3% ВАЗ (LADA) Vesta 550 000 18,3% Volkswagen Polo 689 000 26,4% ВАЗ (LADA) Priora 420 000 15,1% Toyota Camry 1 570 000 25,6% Hyundai Creta 1 100 000 22,5% Renault Duster 850 000 27,8% ВАЗ (LADA) XRAY 573 990 15,5%

Справка

Авито Авто – самый популярный сайт объявлений в России по версии сервиса SimilarWeb. Согласно сервису Mediascope, ежемесячная аудитория Авито старше 11 лет в апреле 2021 года составила 41,4 млн человек – больше четверти населения России. 76% пользователей Авито составляет мобильная аудитория. На сайте размещено свыше 75 млн актуальных объявлений, каждый день пользователи добавляют свыше 600 000 новых объявлений.

Авито Авто – сайт номер один в России для продажи автомобилей, согласно опросу аналитического агентства «АВТОСТАТ». На Авито Авто размещено самое большое количество объявлений о продаже машин с пробегом (сейчас это 550 000 автомобилей). В раздел «Транспорт» заходит 56% посетителей Авито. 563 тысяч человек разместили объявление на Авито Авто за апрель 2021 года, еще 1 млн опубликовали объявления о продаже запчастей к ним.





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