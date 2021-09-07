Авторынок: красноярцы захотели помоложе
В 2021 году жители краевого центра чаще интересуются приобретением авто моложе трех лет, чем годом ранее, — сообщает Авито Авто.
С января по август 2021 года спрос на трехлетки вырос на 75% относительно соответствующего периода прошлого года. К четырех и пятилетним автомобилям спрос вырос на 64%.
Спрос растет на фоне увеличения ценников в данном сегменте вторичного рынка: за год средняя цена на 3-х летние автомобили в Красноярске выросла на 44% и составила 1,33 млн рублей. Для примера, в Сочи цены на 3-летки поднялись на 66%, в Липецке на 53%, в Новосибирске на 49%.
Соседи по Сибири опережают нас в покупательской активности — в Новосибирске интерес к бэушкам в течении года вырос на 209% и 198% соответственно, в Барнауле – на 145% и 71%, а в Иркутске – на 97% и 125%.
Одновременно с этим спрос на авто старше 6 лет снизился. Это можно связать с тем, что авто старше 5 лет дороже в эксплуатации и требуют больших затрат на обслуживание и ремонт.
Топ-10 самых популярных моделей по спросу в возрастной группе до 3 лет, Россия, январь-август 2021 года
|
Бренд
|
Модель
|
Средняя цена (руб.)
|
Динамика средней цены за год
|
ВАЗ (LADA)
|
Granta
|
485 000
|
21,3%
|
ВАЗ (LADA)
|
Vesta
|
695 000
|
21,9%
|
Hyundai
|
Solaris
|
899 900
|
23,3%
|
Kia
|
Rio
|
920 000
|
27,8%
|
Toyota
|
Camry
|
2 065 021
|
21,5%
|
Volkswagen
|
Polo
|
850 000
|
25,0%
|
Hyundai
|
Creta
|
1 250 000
|
25,0%
|
ВАЗ (LADA)
|
4x4 (Нива)
|
549 900
|
19,7%
|
ВАЗ (LADA)
|
Largus
|
640 000
|
17,4%
|
Kia
|
Optima
|
1 560 000
|
15,6%
Топ-10 самых популярных моделей по спросу в возрастной группе до 4-5 лет, Россия, январь-август 2021 года
|
Бренд
|
Модель
|
Средняя цена (руб.)
|
Динамика средней цены за год
|
ВАЗ (LADA)
|
Granta
|
370 000
|
19,4%
|
Kia
|
Rio
|
705 000
|
24,8%
|
Hyundai
|
Solaris
|
700 000
|
27,3%
|
ВАЗ (LADA)
|
Vesta
|
550 000
|
18,3%
|
Volkswagen
|
Polo
|
689 000
|
26,4%
|
ВАЗ (LADA)
|
Priora
|
420 000
|
15,1%
|
Toyota
|
Camry
|
1 570 000
|
25,6%
|
Hyundai
|
Creta
|
1 100 000
|
22,5%
|
Renault
|
Duster
|
850 000
|
27,8%
|
ВАЗ (LADA)
|
XRAY
|
573 990
|
15,5%
СправкаАвито Авто – самый популярный сайт объявлений в России по версии сервиса SimilarWeb. Согласно сервису Mediascope, ежемесячная аудитория Авито старше 11 лет в апреле 2021 года составила 41,4 млн человек – больше четверти населения России. 76% пользователей Авито составляет мобильная аудитория. На сайте размещено свыше 75 млн актуальных объявлений, каждый день пользователи добавляют свыше 600 000 новых объявлений. Авито Авто – сайт номер один в России для продажи автомобилей, согласно опросу аналитического агентства «АВТОСТАТ». На Авито Авто размещено самое большое количество объявлений о продаже машин с пробегом (сейчас это 550 000 автомобилей). В раздел «Транспорт» заходит 56% посетителей Авито. 563 тысяч человек разместили объявление на Авито Авто за апрель 2021 года, еще 1 млн опубликовали объявления о продаже запчастей к ним.
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