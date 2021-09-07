Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 08.09
73,19
86,89
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Авторынок: красноярцы захотели помоложе

Надежность подержанных автомобилей падает от поколения к поколению.
Надежность подержанных автомобилей падает от поколения к поколению. Иллюстрация: drom.ru

В 2021 году жители краевого центра чаще интересуются приобретением авто моложе трех лет, чем годом ранее, — сообщает Авито Авто.

#НОВОСТИ

С января по август 2021 года спрос на трехлетки вырос на 75% относительно соответствующего периода прошлого года. К четырех и пятилетним автомобилям спрос вырос на 64%.

Спрос растет на фоне увеличения ценников в данном сегменте вторичного рынка: за год средняя цена на 3-х летние автомобили в Красноярске выросла на 44% и составила 1,33 млн рублей.  Для примера, в Сочи цены на 3-летки поднялись на 66%, в Липецке на 53%, в Новосибирске на 49%.

Соседи по Сибири опережают нас в покупательской активности — в Новосибирске интерес к бэушкам в течении года вырос на 209% и 198% соответственно, в Барнауле – на 145% и 71%, а в Иркутске – на 97% и 125%.

Одновременно с этим спрос на авто старше 6 лет снизился. Это можно связать с тем, что авто старше 5 лет дороже в эксплуатации и требуют больших затрат на обслуживание и ремонт.

Топ-10 самых популярных моделей по спросу в возрастной группе до 3 лет, Россия, январь-август 2021 года

Бренд

Модель

Средняя цена (руб.)

Динамика средней цены за год

ВАЗ (LADA)

Granta

485 000

21,3%

ВАЗ (LADA)

Vesta

695 000

21,9%

Hyundai

Solaris

899 900

23,3%

Kia

Rio

920 000

27,8%

Toyota

Camry

2 065 021

21,5%

Volkswagen

Polo

850 000

25,0%

Hyundai

Creta

1 250 000

25,0%

ВАЗ (LADA)

4x4 (Нива)

549 900

19,7%

ВАЗ (LADA)

Largus

640 000

17,4%

Kia

Optima

1 560 000

15,6%


Топ-10 самых популярных моделей по спросу в возрастной группе до 4-5 лет, Россия, январь-август 2021 года

Бренд

Модель

Средняя цена (руб.)

Динамика средней цены за год

ВАЗ (LADA)

Granta

370 000

19,4%

Kia

Rio

705 000

24,8%

Hyundai

Solaris

700 000

27,3%

ВАЗ (LADA)

Vesta

550 000

18,3%

Volkswagen

Polo

689 000

26,4%

ВАЗ (LADA)

Priora

420 000

15,1%

Toyota

Camry

1 570 000

25,6%

Hyundai

Creta

1 100 000

22,5%

Renault

Duster

850 000

27,8%

ВАЗ (LADA)

XRAY

573 990

15,5%

Справка

Авито Авто – самый популярный сайт объявлений в России по версии сервиса SimilarWeb. Согласно сервису Mediascope, ежемесячная аудитория Авито старше 11 лет в апреле 2021 года составила 41,4 млн человек – больше четверти населения России. 76% пользователей Авито составляет мобильная аудитория. На сайте размещено свыше 75 млн актуальных объявлений, каждый день пользователи добавляют свыше 600 000 новых объявлений.
Авито Авто – сайт номер один в России для продажи автомобилей, согласно опросу аналитического агентства «АВТОСТАТ». На Авито Авто размещено самое большое количество объявлений о продаже машин с пробегом (сейчас это 550 000 автомобилей). В раздел «Транспорт» заходит 56% посетителей Авито. 563 тысяч человек разместили объявление на Авито Авто за апрель 2021 года, еще 1 млн опубликовали объявления о продаже запчастей к ним.


По теме

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярск ожидает теплая вторая неделя сентябряКрасноярск ожидает теплая вторая неделя сентября
  • Сергей Шойгу назвал места для строительства новых городов в Красноярском краеСергей Шойгу назвал места для строительства новых городов в Красноярском крае
  • «Меньше фуршета и больше шоу», — определена дата проведения «Человека года-2021»«Меньше фуршета и больше шоу», — определена дата проведения «Человека года-2021»
  • Губернатор назначил Сергея Козупицу вице-премьером Красноярского краяГубернатор назначил Сергея Козупицу вице-премьером Красноярского края
  • Красноярск рефинансирует 1,1 млрд рублейКрасноярск рефинансирует 1,1 млрд рублей
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.