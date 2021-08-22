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Временно: техосмотр без обязательств

Временно: техосмотр без обязательств
Иллюстрация: u-f.ru

До марта 2022 года штраф за езду без техосмотра легкового частного автомобиля по закону теперь не обязателен.

#НОВОСТИ

С 22 августа вступают в силу поправки в закон об ОСАГО. Отныне для получения страхового полиса автовладельцам нет необходимости предъявлять диагностическую карту.

Прохождение ТО остается на усмотрение автолюбителя временно — с 1 марта 2022 года за управление транспортным средством без карты ТО согласно поправкам в КоАП будет взиматься штраф 2 тыс. рублей. Более того, теперь избежать штрафа не выйдет — они будут выноситься камерами фотовидеофиксации, но не чаще, чем один раз в сутки.

Как «ДК Красноярск» сообщал ранее, руководство МВД выступает с инициативой отменить обязательное ТО для частных автомобилей, оставив процедуру обязательной только для коммерческой техники.

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Автор: Петр Савельев
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