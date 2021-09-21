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Красноярцы выбирают дизельные автомобили

Красноярцы выбирают дизельные автомобили
Иллюстрация: Яндекс

На долю автомобилей с дизельным мотором в Красноярске во II квартале 2021 года приходилось 6% в общей структуре спроса на автомобили. Такие данные приводят эксперты Авито.

#НОВОСТИ

В рейтинг пяти самых популярных на вторичном авторынке моделей на дизеле вошли Toyota Corolla, ВАЗ (LADA) 2107, ВАЗ (LADA) 2114 Samara, ВАЗ (LADA) Priora и Toyota Camry.

Средняя стоимость дизельных автомобилей с пробегом составила 1 150 000 рублей. Это на 106% дороже средней цены автомобиля на вторичном рынке города.

Уже в третьем квартале прошлого года средняя цена на дизельные автомобили с пробегом увеличивалась и по итогу четырех кварталов выросла на 21,1%.

Как отмечают эксперты Авито, дизели стабильно занимают 7,5%-8% в общей структуре спроса на вторичном рынке. И это несмотря на то, что они дороже, чем бензиновые автомобили, и имеют ряд нюансов в обслуживании.

Дизельные моторы особенно актуальны среди автолюбителей, которым приходится совершать поездки на дальние расстояния, потому как автомобиль с таким двигателем расходует меньше топлива и не требует частой дозаправки. Плюс у дизельного двигателя больший срок службы в сравнении с бензиновым. Благодаря экономичности и надежности дизели часто используют в качестве коммерческого транспорта", — комментирует Давид Бабаян, менеджер по работе с ключевыми клиентами в Авито Авто.

Отметим, наибольшим спросом дизельные автомобили в I и II квартале 2021 года пользовались в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также Краснодарском крае. Следом за ними по доле в общефедеральной структуре спроса идут Калининград, Ростов-на-Дону и Уфа.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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