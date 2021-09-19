В тяжелом весе: Красноярский край лидирует по росту продаж прицепов
В целом по России продажи прицепов в 1 полугодии 2021 года выросли в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 59,4%, — сообщает маркетинговое автомобильное агентство (RAMR).
Совокупный объем продаж техники составил почти 45 млрд рублей — такой рост, по мнению экспертов, обусловлен в том числе и увеличением среднестатической цены на 14% при увеличении объемов продаж прицепов и полуприцепов на 40%.
Рейтинг регионов
Красноярский край попал в ТОП-10 продаж прицепов в первом полугодии 2021 года по стране —за первые пять месяцев текущего года рост продаж в регионе новых прицепов составил 83,4%, показав емкость рынка 1,2 млрд рублей и десятое место в рейтинге.
Первое место в рейтинге списке занимает республика Татарстан с емкостью рынка 5,3 млрд рублей (больше красноярской практически в пять раз).
На втором Московская область — 4,8 млрд рублей.
Почетное третье место у столицы нашей страны — Москва и 2,8 млрд рублей.
Рейтинг производителей
Наибольший рост продемонстрировал немецкий производитель прицепов Schmitz — динамика 19,8% при совокупном объеме продаж в 8,7 млрд рублей. Тем не менее прицепы этой марки одни из самых дорогих — среднестатическая цена составляет 4,3 млн. рублей.
Вторыми по популярности являются прицепы еще одного немецкого производителя — Krone, его продажи в два раза уступают Schmitz и составляют в денежном эквиваленте 4,4 млрд рублей.
В целом же все бренды из первой десятки наиболее распространенных в РФ прицепов продемонстрировали в I полугодии положительную динамику. Исключением стал лишь Сеспель, чьи показатели финансовой емкости снизились на 3% из-за сокращения объемов продаж на 2,5%.
Напомним, что в 2020 году на рынке прицепов наблюдался мощный откат. На ситуацию повлиял как рост цен, так и рост конкуренции на рынке грузоперевозок со стороны железной дороги — в 2019 году рост вагоностроения в России достиг рекордных 15%. Тем не менее, несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию на рынке новых прицепов наметился тренд к росту.
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