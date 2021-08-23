Около автовокзала строго запретили останавливаться

На асфальтовое покрытие проезжей части около автовокзала нанесены знаки «Остановка запрещена» для акцентирования внимания водителей на запрет парковки автомобилей на данном отрезке.

В МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» отмечают, что новая схема движения рядом с Автовокзалом действует более месяца, тем не менее автомобилисты грубо нарушают правила и оставляют машины вдоль узкой двухполосной дороги, что приводит к заторам.

Специалисты напоминают, что парковка автомобилей должна осуществляться на бесплатной (!) стоянке прямо напротив остановки «Международный автовокзал» в сторону центра. От новой парковки сделаны удобные подходы к зданию автовокзала, обустроен пешеходный переход. Автомобили нарушителей будут отправлять на штрафстоянку.

По теме