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Около автовокзала строго запретили останавливаться

Около автовокзала строго запретили останавливаться
Автор фото: www.instagram.com/mky_udib. Иллюстрация: УДИБ

На асфальтовое покрытие проезжей части около автовокзала нанесены знаки «Остановка запрещена» для акцентирования внимания водителей на запрет парковки автомобилей на данном отрезке.

#НОВОСТИ

В МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» отмечают, что новая схема движения рядом с Автовокзалом действует более месяца, тем не менее автомобилисты грубо нарушают правила и оставляют машины вдоль узкой двухполосной дороги, что приводит к заторам.

Специалисты напоминают, что парковка автомобилей должна осуществляться на бесплатной (!) стоянке прямо напротив остановки «Международный автовокзал» в сторону центра. От новой парковки сделаны удобные подходы к зданию автовокзала, обустроен пешеходный переход. Автомобили нарушителей будут отправлять на штрафстоянку.

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Автор: Петр Савельев
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