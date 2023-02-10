Красноярские новостройки подорожали на 16% за 2022

Стоимость жилья на первичном рынке выросла на 15,7% в сравнении с последним кварталом 2021: теперь квадратный метр в красноярской квартире обойдётся почти в 99 тыс. рублей.

Цены по всем типам квартир на первичном рынке Красноярского края в среднем увеличились на 15,7% к концу 2022. При этом средняя цена одного квадратного метра достигла 98 638 рублей, указывается в данных Красноярскстата.

Самый высокий рост зафиксировали в сегменте квартир среднего качества: они стали дороже на 17,9%. Стоимость квартир улучшенного качества поднялась на 15,4%, а вот элитные квартиры подорожали меньше остальных — на 8,6%.

«Красноярск повторяет среднероссийский тренд чуть ли не цифра в цифру. Здесь строители удержали рынок, и рост цен остался на уровне средних показателей по стране. По итоговому увеличению стоимости мы находимся чуть выше Барнаула и Омска, хотя потенциал и индекс доступности у Красноярска больше», — комментирует директор по маркетингу строительной группы СМ.СИТИ Александр Васильев.

По мнению эксперта, рост цен на первичное жилье был ожидаемым: кроме влияния ежегодных факторов — инфляции и подорожания материалов, в 2022 на рынке недвижимости ощутимо отразились и геополитические изменения.

«Нельзя забывать и о непосредственном рыночном соотношении предложения и спроса. Кроме того, виден еще один тренд: сейчас средняя новостройка по качеству уже лучше средней квартиры на вторичном рынке. Стоимость дома увеличивается в том числе из-за повышения его качества, так как при строительстве используют более дорогие решения, чем на среднем вторичном рынке», — говорит Александр Васильев.

На вторичном рынке недвижимости Красноярского края средние показатели чуть ниже: цены увеличились на 13,5%, из-за чего стоимость квадратного метра составила 76 983 рубля.

При этом ощутимее остальных подорожали элитные квартиры — на 17,9%. Стоимость жилья среднего и улучшенного качества повысилась на 16,1% и 11,3% соответственно, в то время как квартиры низкого качества изменились в цене на 3,1%.

В январе 2023 Красноярск стал одним из городов-миллионников с наибольшим ростом цен на недвижимость: аналитики компании «Этажи» сообщали , что за второе полугодие 2022 стоимость жилья увеличилась на 7,5%.

Отметим, что за 2022 увеличилась и стоимость аренды жилья: она стала дороже на 10%, сообщили в Авито Недвижимость. Таким образом, средняя месячная аренда квартиры составила 22 тыс. рублей.

Дешевле остальных обойдется аренда студии — 15 тыс., в то время как за однокомнатную квартиру понадобится отдать 19 тыс. Для оплаты двух- и трёхкомнатных вариантов потребуется 25 тыс. и 33 тыс. соответственно.

«Однушка» обойдется в 19 тысяч рублей в месяц, студия — в 15 тысяч, «двушка» — в 25 тысяч рублей. За «трешку» придется заплатить 33 тысячи в месяц.

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