Красноярские новостройки подорожали на 16% за 2022
Стоимость жилья на первичном рынке выросла на 15,7% в сравнении с последним кварталом 2021: теперь квадратный метр в красноярской квартире обойдётся почти в 99 тыс. рублей.
Цены по всем типам квартир на первичном рынке Красноярского края в среднем увеличились на 15,7% к концу 2022. При этом средняя цена одного квадратного метра достигла 98 638 рублей, указывается в данных Красноярскстата.
Самый высокий рост зафиксировали в сегменте квартир среднего качества: они стали дороже на 17,9%. Стоимость квартир улучшенного качества поднялась на 15,4%, а вот элитные квартиры подорожали меньше остальных — на 8,6%.
«Красноярск повторяет среднероссийский тренд чуть ли не цифра в цифру. Здесь строители удержали рынок, и рост цен остался на уровне средних показателей по стране. По итоговому увеличению стоимости мы находимся чуть выше Барнаула и Омска, хотя потенциал и индекс доступности у Красноярска больше», — комментирует директор по маркетингу строительной группы СМ.СИТИ Александр Васильев.
По мнению эксперта, рост цен на первичное жилье был ожидаемым: кроме влияния ежегодных факторов — инфляции и подорожания материалов, в 2022 на рынке недвижимости ощутимо отразились и геополитические изменения.
«Нельзя забывать и о непосредственном рыночном соотношении предложения и спроса. Кроме того, виден еще один тренд: сейчас средняя новостройка по качеству уже лучше средней квартиры на вторичном рынке. Стоимость дома увеличивается в том числе из-за повышения его качества, так как при строительстве используют более дорогие решения, чем на среднем вторичном рынке», — говорит Александр Васильев.
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