В Красноярском крае в 2022 чаще всего возводили высотки

Специалисты Красноярскстата рассказали, какие дома возводили в регионе в 2022. В лидерах — высотки и дома из кирпича.

Застройщики преимущественно возводили дома в 17 этажей и выше (65,6% от общей площади построенных квартир). Домов от 12 до 16 этажей было построено 11,7 %, а десятиэтажек — 7,6 %. Население предпочитает возводить двухэтажные жилые дома. На них приходится 51,9 % от общей площади индивидуального жилищного строительства. Доля одноэтажных домов составила 41,2 %, а трехэтажных — 6,9 %.

Чаще всего дома в крае строят из кирпича (46,5 %), затем идут панельные дома (28,6 %) и монолитные (22,7 %). В индивидуальном жилищном строительстве 50,3 % домов в 2022 возводили из дерева, 15,5 % из блоков, 8,6 % из кирпича и 7,6% из монолита.

Всего в 2022 в крае построили почти 1,4 млн кв. м. жилья (+3,8 % к 2021). Юридическими лицами введено в эксплуатацию 855,1 тысячи кв. м (61,2 % общей площади введенного жилья), индивидуальными застройщиками – 541,4 тысячи «квадратов» (38,8 %). В прошлом году построили 19,8 тысячи квартир: застройщиками – 78,5 % от общего числа квартир, а населением – 21,5 %. Средняя площадь квартир составила 56,2 кв. м, а частных домов — 127,6 кв. м.

Читайте также:

Министр строительства края Михаил Рабушко поделился итогами строительного сезона 2022. В крае за минувший год ввели в эксплуатацию почти 1,4 млн кв. метров жилья.

Владислав Логинов: «Самые сложные процессы связаны с поиском компромиссов между людьми»

Мэр Красноярска рассказал о планах развития города.

В Красноярске в ЖК «Апрелевка» предлагают квартиры с выгодой для покупателей

Специализированный застройщик «Мичуринский» завершает акцию по продаже квартир по выгодной цене в ЖК «Апрелевка».