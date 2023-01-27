В Красноярском крае за 2022 построили почти 1,4 млн кв. м жилья

Большую часть из этого объема пришлась на многоквартирные дома (855 тысяч кв. м), на индивидуальную жилую застройку — 542 тысяч кв. м.

В 2021 доля введённых многоквартирных и индивидуальных жилых домов была примерно равной, а за прошлый год высоток появилось существенно больше, чем индивидуального жилья», — такую тенденцию отметил Михаил Рабушко

В 2022 было построено жилья на 3,8 % больше, чем в 2021. Планы на этот год еще выше: ввести в эксплуатацию не менее 1 млн 430 тысяч кв. м жилья. Ранее министр отмечал, что для ежегодного увеличения темпов строительства в крае используют ряд механизмов. Среди них: комплексное развитие территории, строительство домов для переселения из аварийного жилья, в настоящее время запрещена программа реновации Норильска.

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