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В Красноярском крае за 2022 построили почти 1,4 млн кв. м жилья

В Красноярском крае за 2022 построили почти 1,4 млн кв. м жилья
Иллюстрация: министерство строительства края

Министр строительства края Михаил Рабушко поделился итогами строительного сезона 2022. В крае за минувший год ввели в эксплуатацию почти 1,4 млн кв. метров жилья.

#НОВОСТИ
Большую часть из этого объема пришлась на многоквартирные дома (855 тысяч кв. м), на индивидуальную жилую застройку — 542 тысяч кв. м.  
В 2021 доля введённых многоквартирных и индивидуальных жилых домов была примерно равной, а за прошлый год высоток появилось существенно больше, чем индивидуального жилья», — такую тенденцию отметил Михаил Рабушко.
В 2022 было построено жилья на 3,8 % больше, чем в 2021. Планы на этот год еще выше: ввести в эксплуатацию не менее 1 млн 430 тысяч кв. м жилья. Ранее министр отмечал, что для ежегодного увеличения темпов строительства в крае используют ряд механизмов. Среди них: комплексное развитие территории, строительство домов для переселения из аварийного жилья, в настоящее время запрещена программа реновации Норильска.
 
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Автор: Петр Савельев
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