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Единый ресурс застройщиков назвал лучшие жилые комплексы Красноярска

Единый ресурс застройщиков назвал лучшие жилые комплексы Красноярска
Иллюстрация: СМ.СИТИ

В течение всего года верхние строчки рейтинга ТОП-застройщиков Красноярского края по потребительским качествам жилых комплексов занимают проекты ГК СМ.СИТИ.

#НОВОСТИ
Рейтинг составляет независимый портал Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ.рф). Эксперты портала оценивают такой показатель как потребительские качества жилых комплексов. Оценку объектов проводят, учитывая более 100 параметров.
 
Первые места в рейтинге многоквартирных домов Красноярского края занимают сити-районы «Южный Берег» и «Новый Академгородок», сити-кварталы «Александровский» и «Светлогорский». А новый проект СМ.СИТИ — «Белый квартал» на Спандаряна — стал первым в рейтинге доступного жилья в Красноярском крае.  
 
По другому важному показателю – сдача домов в заявленные сроки — СМ.СИТИ лидирует в крае уже более 5 лет. 63 месяца подряд компании присваивают наивысший рейтинг — 5 баллов из 5 возможных по показателю своевременности ввода жилья. Только 36% застройщиков страны имеют такой рейтинг надежности. 

Справка

 
Единый ресурс застройщиков — уникальный проект, реализуемый при поддержке Национального объединения застройщиков жилья. Он содержит самую полную в России базу застройщиков и жилых комплексов, рейтинг строительных компаний составляют независимые эксперты на основе сотни параметров.
 

Реклама. www.sm-city.ru

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Группа приготовила ряд локаций, которые будут доступны не только жителям их кварталов, но и всем горожанам.

СМ.СИТИ построит на Свободном «Белые кварталы»

Новый ЖК появится в районе ул. Вербная. Он будет состоять из пяти зданий. Строительство первых из них уже началось.

 

Автор: Александр Вознесенский
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