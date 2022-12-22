Единый ресурс застройщиков назвал лучшие жилые комплексы Красноярска

В течение всего года верхние строчки рейтинга ТОП-застройщиков Красноярского края по потребительским качествам жилых комплексов занимают проекты ГК СМ.СИТИ.

Рейтинг составляет независимый портал Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ.рф). Эксперты портала оценивают такой показатель как потребительские качества жилых комплексов. Оценку объектов проводят, учитывая более 100 параметров.

Первые места в рейтинге многоквартирных домов Красноярского края занимают сити-районы «Южный Берег» и «Новый Академгородок», сити-кварталы «Александровский» и «Светлогорский». А новый проект СМ.СИТИ — «Белый квартал» на Спандаряна — стал первым в рейтинге доступного жилья в Красноярском крае.

По другому важному показателю – сдача домов в заявленные сроки — СМ.СИТИ лидирует в крае уже более 5 лет. 63 месяца подряд компании присваивают наивысший рейтинг — 5 баллов из 5 возможных по показателю своевременности ввода жилья. Только 36% застройщиков страны имеют такой рейтинг надежности.