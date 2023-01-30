В Красноярске в ЖК «Апрелевка» предлагают квартиры с выгодой для покупателей

Специализированный застройщик «Мичуринский» завершает акцию по продаже квартир по выгодной цене в ЖК «Апрелевка».

До 30 января можно купить студию или однокомнатную квартиру во второй очереди жилого комплекса с выгодой в 200 тысяч рублей. Выбрать планировку можно на сайте жк-апрелевка.рф . Варианты еще есть, но за время акции интерес к квартирам в жилом комплексе стал выше. По вопросам покупки нужно звонить по номеру: 8 (391) 230-20-20.