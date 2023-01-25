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Владислав Логинов: «Самые сложные процессы связаны с поиском компромиссов между людьми»

Владислав Логинов: «Самые сложные процессы связаны с поиском компромиссов между людьми»
Иллюстрация: пресс-служба администрации Красноярска

Мэр Красноярска рассказал о планах развития города.

#МНЕНИЯ

В последние годы Красноярск развивался семимильными шагами. Это касалось и строительства, и благоустройства, и многих других сторон жизни города. О том, чего ждать красноярцам в обозримом будущем, поговорили с главой города Владиславом Логиновым в стенах построенной в 2022 самой большой за Уралом школе — № 159 в мкр-н Бугач.

 

— Владислав Анатольевич, еще совсем недавно школы на 1 100 — 1 200 мест поражали размахом, сегодняшний рекордсмен школа на 1 500 мест — это уникальный случай, как говорится «под задачу» или будем еще расти?

— Для Красноярска 159 школа — очень важный опыт, мы рассчитываем тиражировать этот типовой проект. Уже в этом году, который наш президент объявил годом педагога и наставника, новая школа на 1 550 мест, такая же, как на Бугаче, будет проектироваться для строительства в микрорайоне «Тихие зори».

Если же говорить о развитии социальной сферы в целом, то в новом году запланировано продолжение строительства школ в 3 микрорайоне жилого района «Солнечный» и микрорайоне «Метростроитель», они будут введены в 2024. Также начнется строительство еще двух школ в 7 микрорайоне «Аэропорт» и по улице Омской, а также детского сада в 4 микрорайоне жилого района «Бугач». Завершится возведение двух детских садов в жилом районе «Медицинский городок» и по улице Крайняя. Продолжится ремонт школ и детских садов, модернизация двух библиотек, обустройство спортивных площадок, строительство многофункционального спортивного комплекса.

 

— Летом этого года «Деловой квартал» проводил круглый стол по теме градостроительной стратегии Красноярска. И тогда не раз звучала мысль, что ее, собственно, у города нет. Так ли это? И если «да», то, когда она появится?

— За полгода многое произошло, так что я бы столь кардинальных заявлений не делал. Во-первых, мы приняли корректировку генплана до 2042. Это важнейший документ, регламентирующий многие аспекты строительства в городе: что будет строится, для кого и т.д. Всего специалистами проведена ревизия более 77 тысяч земельных участков. Исключены ситуации, когда один участок располагался в двух и более функциональных зонах. Следующим шагом нам предстоит привести в соответствие с генпланом правила землепользования и застройки. Они были почти готовы уже в декабре, но после общественных слушаний поступило около 2 000 предложений от жителей, которыми мы сейчас дополняем итоговую версию документа. Думаю, что в феврале мы получим актуальные правила землепользования и застройки. Именно эти два документа должны максимально упорядочить положение дел в градостроительной области.

 

— Коли генплан принят, расскажите, куда будет расти Красноярск, а то с участками в городе давно сложности?

— Мы сегодня видим два варианта пространственного развития мегаполиса. По сути, это интенсивный и экстенсивный способы развития. Экстенсивность — это освоение новых территорий. И оно безусловно будет. Например, стройка будет вестись вдоль ул. Норильской в сторону сел Бугачево и Минино. Полагаю, что их город в свое время поглотит. Но мне более перспективным и правильным видится интенсивный путь. Речь идет о современной застройке участков с ветхим и аварийным жильем. Как это делается (если вкратце): город формирует участок, передает его застройщику, тот расселяет старые дома, сносит их и строит новые, оставляя два участка под детский сад и школу. Такой подход называется комплексное развитие территории. И вот его мы будем применять очень активно. В планах 40 таких площадок для освоения. По шести работы уже ведутся.

 

— С Николаевкой и Покровкой, которые как раз в массе своей застроены старенькими индивидуальными домами, будете работать как раз через комплексное освоение территории?

— По Николаевке работа уже началась — процесс, как говорится, пошел. Буквально две недели назад по ул. Пушкина прошла первая конкурсная процедура под комплексное развитие территории. Победителем стала компания, строящая в Красноярске жилье комфорт-класса.

Что касается Покровки, нужно помнить, что инвестиционная привлекательность этого района ощутимо ниже, чем у Николаевки. Например, если Волочаевскую мы расселяли, условно, по полтора миллиона за дом, то в Покровке будут совсем другие цены — здесь дома оцениваются гораздо дороже. И эта нагрузка ляжет на застройщика, который «зашьет» ее в цену квадратного метра. В результате она станет настолько высокой, что покупатели могут и не найтись. Поэтому пока мы там осваиваем несколько другие участки. В частности, у Южного рынка. Сейчас мы через суд пытаемся расторгнуть договор аренды и в 2023 планируем начать конкурсную процедуру по этому участку.

 

— А с военным городком на Малиновского вопрос решается — получит город эти участки? А то территория много лет заброшена, а строить негде...

— Это действительно непростая тема — знаю, как никто, ведь это Советский район, которым я руководил. Дело в том, что это ведь имущество Минобороны РФ, а оно отчуждается очень сложно. Переговоры по этим участкам идут. По сути, это вообще прецедент, ведь это ведомство еще никогда не отчуждало свои активы. Но процесс идет и, я уверен, придет к своему логическому завершению. Но когда — это сложно сказать.

 

— Еще одна напряженная точка — это Предмостная площадь. Место, которое, по сути, является альтернативным центром Красноярска, находится мягко говоря в не самом лучшем состоянии. Все что там запланировано — это проект краевых властей. Он с концепцией развития города согласуется?

— Конечно. И мы вполне встроены в эту работу. Во-первых, это касается набережной, которая будет продолжением Ярыгинской и пойдет вплоть до Южного берега. Ее концепция и внешний вид разрабатываются в соответствии с задачами и функциями «Поздеев-Центра» и хореографического колледжа, которые здесь появятся. Не стоит забывать и о транспортной составляющей той роли, которую играет Предмостная. И в этом месте без развязки не обойтись. Вопрос сейчас прорабатывается, но уже ясно, что она будет двухуровневая и станет «развязывать» не только Коммунальный мост, проспект Красноярский рабочий и ул. Матросова, но и выводить машины за южное направление Красноярска — на ул. Свердловская, которая уже сейчас перегружена. Мы посчитали и решили, что если расширить ее нельзя, то нужна улица-дублер. Ей станет Саянская. Вот ее мы в ближайшее время начнем расширять и реконструировать. Если говорить в целом о дорожной отрасли, в планах на 2023 — строительство 11 автомобильных дорог и пешеходных переходов, ремонт почти 30 км дорожного полотна, обеспечение доступности к девяти медицинским учреждениям, ремонт проездов к многоквартирным домам, подпорных стен и лестниц, благоустройство дворов и общественных пространств. Совместно с правительством края, при поддержке губернатора Александра Усса был принят социальный, бездефицитный и очень хорошо сбалансированный бюджет, позволяющий все планы на год успешно реализовать. 

 

— Под занавес. Несколько лет назад Красноярску разработали дизайн-код. Вот только он носит рекомендательный характер. Что мешает сделать его обязательным и подчистить уже эту, во многом аляповатую, пестроту?

— Архитектурно-художественный регламент, о котором вы говорите, и так включен в правила благоустройства и является обязательным для новых объектов. Все они сейчас проходят архитектурно-художественную комиссию, которая определяет в том числе и их соответствие дизайн-коду. Куда сложнее ситуация с уже действующими объектами. Мы понимаем, что предпринимателям сейчас довольно непросто. И разом заставить их сменить прежние вывески на новые не всегда возможно — они могут просто не потянуть это. Вообще, самые сложные процессы связаны не со строительством или реконструкцией, а с поиском компромиссов во взаимоотношениях между людьми. И где грань, когда еще можно попросить, а где уже нужно заставлять, каждый раз приходиться решать отдельно, потому что это судьбы людей.

Но процесс все равно идет. У нас еженедельно составляется несколько сотен административных протоколов по районам, которые требуют исполнения регламента. И если пойти в ретроспективу и взглянуть на одну и ту же улицу в течение года помесячно, то вы увидите, как она меняется. И мы будем продолжать эту работу. Как, впрочем, и другие проекты, направленные на развитие и благоустройство Красноярска.

Автор: Евгений Волошинский
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