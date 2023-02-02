Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 01.02
70,51
76,30
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Размер рекомендованного дохода для ипотечников в Красноярском крае снизился на 2,5%

Размер рекомендованного дохода для ипотечников в Красноярском крае снизился на 2,5%
Автор фото: Aleksandr Sobolev. Иллюстрация: pixabay.com

В целом по России снижение оказалось больше, но итоговая сумма все равно остается больше прошлогодней.

#НОВОСТИ

В декабре 2022 сумма рекомендованного семейного дохода для комфортного обслуживания ипотеки в Красноярском крае составила 79 303 рубля в месяц, что на 2,5% меньше, чем было в марте этого года, когда был зафиксирован пик роста этого показателя.

Это вторая «цена» ипотеки в Сибири. Дороже всего она в Новосибирской области — 82 856 рублей (+2% к марту 2022). На третьем месте идет Иркутская область — 79 286 рублей (-0,7%).

В среднем по России снижение составило 6,6% (к марту 2022). В итоге конечная сумма, которой ежемесячно должно располагать домохозяйство, чтобы комфортно обслуживать ипотеку, равняется 80,7 тыс. рублей. При этом, по сравнению с декабрем 2021, она все еще остается выше — на 3,9%.

Читайте также:

Красноярский край вошел в топ-10 по сельской ипотеке в России

По востребованности сельской ипотеки регион занимает восьмое место среди регионов страны.

В Красноярском крае в 2022 чаще всего возводили высотки

Специалисты Красноярскстата рассказали, какие дома возводили в регионе в 2022. В лидерах — высотки и дома из кирпича.

Красноярск вошел в тройку городов по росту цен на жилье во второй половине 2022

Самара, Омск и Красноярск попали в тройку городов-миллионников с наибольшим ростом цен на недвижимость. Анализ проводился экспертами компании «Этажи» в период с июля по декабрь 2022.

Автор: Евгений Волошинский
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярское предприятие массово отзывает китайские игрушки и бытовую химиюКрасноярское предприятие массово отзывает китайские игрушки и бытовую химию
  • В Красноярске около ТЮЗа продали участок под кафе по сниженной ценеВ Красноярске около ТЮЗа продали участок под кафе по сниженной цене
  • #НаПавликах: группа Урарту открывает два новых заведения в феврале#НаПавликах: группа Урарту открывает два новых заведения в феврале
  • Красноярское «Ёбидоёби» принуждают менять название через судКрасноярское «Ёбидоёби» принуждают менять название через суд
  • Bellini откроет еще одну «Ромбабу» в КрасноярскеBellini откроет еще одну «Ромбабу» в Красноярске
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.