Размер рекомендованного дохода для ипотечников в Красноярском крае снизился на 2,5%

В целом по России снижение оказалось больше, но итоговая сумма все равно остается больше прошлогодней.

В декабре 2022 сумма рекомендованного семейного дохода для комфортного обслуживания ипотеки в Красноярском крае составила 79 303 рубля в месяц, что на 2,5% меньше, чем было в марте этого года, когда был зафиксирован пик роста этого показателя.

Это вторая «цена» ипотеки в Сибири. Дороже всего она в Новосибирской области — 82 856 рублей (+2% к марту 2022). На третьем месте идет Иркутская область — 79 286 рублей (-0,7%).

В среднем по России снижение составило 6,6% (к марту 2022). В итоге конечная сумма, которой ежемесячно должно располагать домохозяйство, чтобы комфортно обслуживать ипотеку, равняется 80,7 тыс. рублей. При этом, по сравнению с декабрем 2021, она все еще остается выше — на 3,9%.

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