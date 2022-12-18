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Красноярский край вошел в топ-10 по сельской ипотеке в России

Красноярский край вошел в топ-10 по сельской ипотеке в России
Иллюстрация: риелторсысерть.рф

По востребованности сельской ипотеки регион занимает восьмое место среди регионов страны.

#НОВОСТИ

Добавим, с 2007 региональные власти выделяют средства на обеспечение сельских тружеников комфортными жилыми домами. Заявителям возмещают до 90% затрат на строительство или покупку жилья. За 2022 поддержку получили 2,3 тыс. сельчан.

В 2023 году на финансирование строительства или приобретения жилья на селе в краевом бюджете предусмотрено 0,55 млрд рублей — на 140 млн больше, чем в 2022 году.

В течении 2022 более двух сотен земляков (244) оформили льготную сельскую ипотеку на 0,6 млрд рублей.

Предпочтение красноярцы отдают жилью в пригородах Красноярска и Минусинска, из районов лидируют: Шарыповский, Ачинский, Березовский, Емельяновский и Енисейский районах. Также популярны: Железногорск, Уяр, Бородино и Балахта.

Леонид Шорохов, глава Минсельхоза края, сообщил, что льготная ипотека предоставляется в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

Сельская ипотека предоставляется с 2020. Все это время наш регион в числе лидеров по участию в программе. Спрос на заемное финансирование высокий за счет уникальных условий кредитования, а также стремления молодежи, особенно молодых семей, обзавестись жильем в небольших населенных пунктах. Это тренд нескольких последних лет», — отметил министр.

По статистике Россельхозбанка, средний возраст претендентов на сельскую ипотеку — 37 лет. При этом продукт набирает популярность и у более молодых клиентов. Большинство заявителей получили деньги на покупку готовых домов с участками.

Заявку на сельскую ипотеку под 3% может подать гражданин в возрасте 21…75 лет. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита составляет 0,1…3 млн рублей. Первоначальный взнос — от 10 %.

Для покупки более дорогостоящего жилья сельскую ипотеку может взять каждый из супругов, увеличив общий размер кредита вдвое — в этом случае дом должен приобретаться на правах совместной собственности по одному договору купли-продажи с указанием в качестве покупателей обоих супругов.

 

 

Автор: Петр Савельев
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