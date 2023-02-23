Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 23.02
74,70
79,57
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярском крае стоимость вторичного жилья выросла после отмены льготной ипотеки

В Красноярском крае стоимость вторичного жилья выросла после отмены льготной ипотеки
Иллюстрация: freepik.com

В январе 2023 один квадратный метр вторички оценивали 85 тыс. рублей — на 3% больше в сравнении с ноябрем 2022.

#НОВОСТИ

С 1 января 2023 в России перестала действовать программа льготного ипотечного кредитования — это отразилось не только на рынке нового строительства, но и на стоимости вторичного жилья. Красноярский край оказался среди регионов, в которых отмена льготной ипотеки спровоцировала увеличение стоимости вторички.

В декабре 2022 цена за один квадратный метр выросла на 2% до 84 тыс. рублей. По прошествии января 2023 квадратный метр вторичного жилья стал дороже еще на 1%, поднявшись до 85 тыс. рублей.

В Красноярском крае стоимость вторичного жилья выросла после отмены льготной ипотеки 1

Помимо Красноярского края, цены на вторичку выросли в Тюменской области, Свердловской области, Республике Башкортостан, Челябинской области.

Отмена льготной ипотеки стала причиной усиления конкуренции за покупателей между первичным и вторичным рынками жилья: только за декабрь 2022 количество новых предложений увеличилось на 7% в декабре.

Наиболее ярко борьба за покупателей проявилась в крупнейших регионах, таких как Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край: за прошедшие два месяца стоимость квадратного метра снизилась примерно на 3-4%. То есть, собственники активно шли на снижение цены, боясь упустить период повышенной покупательской активности», — говорится в исследовании сервиса Домклик.

Отметим, Красноярск продолжает лидировать по объему строительства нового жилья: на краевой центр и Новосибирск приходится 53% возводимых объектов недвижимости.

Далее по теме:

Минфин РФ не собирается продлевать льготную ипотеку на новостройки

«Строительная отрасль подсела как на иглу на льготную ипотеку, и чем дольше сидишь, тем больнее слезать. На первичном рынке не осталось никакой рыночной ипотеки», — заявил представитель Банка России.

Красноярский край вошел в топ-10 по сельской ипотеке в России

По востребованности сельской ипотеки регион занимает восьмое место среди регионов страны.

Неопределенность определяет. ЦБ ждет сокращения ипотечного рынка

В сентябре 2022 г. ипотечный портфель банков показал куда более скромные показатели, чем год назад. Люди будут брать кредит на жилье все реже, а отбор заемщиков будет все строже, считают эксперты.

В Красноярском крае снизилась доступность ипотеки

Однако она все еще остается одной из самых доступных в Сибири.

Красноярский край стал первым по количеству ипотечных сделок в СФО

Жители Красноярского края заключили наибольшее количество ипотечных сделок в Сибири.

Красноярские новостройки подорожали на 16% за 2022

Стоимость жилья на первичном рынке выросла на 15,7% в сравнении с последним кварталом 2021: теперь квадратный метр в красноярской квартире обойдётся почти в 99 тыс. рублей.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярский метротрамвай не пойдет по уже проложенным тоннелям метроКрасноярский метротрамвай не пойдет по уже проложенным тоннелям метро
  • Строящемуся аквапарку в Красноярске ищут госфинансированиеСтроящемуся аквапарку в Красноярске ищут госфинансирование
  • «Золотое яблоко» в Красноярске откроется в начале марта«Золотое яблоко» в Красноярске откроется в начале марта
  • Нового директора «Площади Мира» назначат до сентября 2023Нового директора «Площади Мира» назначат до сентября 2023
  • Дорогам близ Красноярска добавят интеллекта за 157 млнДорогам близ Красноярска добавят интеллекта за 157 млн
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.