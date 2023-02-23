В Красноярском крае стоимость вторичного жилья выросла после отмены льготной ипотеки

В январе 2023 один квадратный метр вторички оценивали 85 тыс. рублей — на 3% больше в сравнении с ноябрем 2022.

С 1 января 2023 в России перестала действовать программа льготного ипотечного кредитования — это отразилось не только на рынке нового строительства, но и на стоимости вторичного жилья. Красноярский край оказался среди регионов, в которых отмена льготной ипотеки спровоцировала увеличение стоимости вторички.

В декабре 2022 цена за один квадратный метр выросла на 2% до 84 тыс. рублей. По прошествии января 2023 квадратный метр вторичного жилья стал дороже еще на 1%, поднявшись до 85 тыс. рублей.

Помимо Красноярского края, цены на вторичку выросли в Тюменской области, Свердловской области, Республике Башкортостан, Челябинской области.

Отмена льготной ипотеки стала причиной усиления конкуренции за покупателей между первичным и вторичным рынками жилья: только за декабрь 2022 количество новых предложений увеличилось на 7% в декабре.

Наиболее ярко борьба за покупателей проявилась в крупнейших регионах, таких как Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край: за прошедшие два месяца стоимость квадратного метра снизилась примерно на 3-4%. То есть, собственники активно шли на снижение цены, боясь упустить период повышенной покупательской активности», — говорится в исследовании сервиса Домклик.

Отметим, Красноярск продолжает лидировать по объему строительства нового жилья: на краевой центр и Новосибирск приходится 53% возводимых объектов недвижимости.

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