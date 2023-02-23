Более 50% строящегося в СФО жилья возводится в Красноярске и Новосибирске

За 2022 в Сибири ввели больше восьми млн квадратных метров жилья — 52% пришлось на индивидуальное строительство.

Новосибирская область, Красноярский край и Иркутская область стали лидерами по объему нового строительства среди регионов Сибирского федерального округа по итогам 2022 — об этом сообщила Екатерина Власова, заместитель руководителя аналитического центра ДОМ.РФ в ходе конференции «Развитие жилищного строительства в СФО».

53% строительства округа сконцентрировано в Новосибирске и Красноярске, отметила спикер.

За минувший год в Сибири стартовало строительство 678 домов на 84 тыс. квартир общей площадью 4,2 млн квадратных метров — это на 32% выше аналогичного показателя за 2021.

За 2022 в СФО ввели 8,3 млн квадратных метров жилья, из которых 52% пришлось на индивидуальное жилищное строительство. В январе 2023 ввод ИЖС в округе приблизился к 0,5 млн квадратных метров, что превышает показатель за аналогичный период 2022 на 43%.

На февраль 2023 в Сибири возводят 1 138 многоквартирных домов общей площадью 8 млн квадратных метров. Из них почти 90% — с использованием эскроу-счетов, что близко к среднему показателю по стране, говорится в исследовании.

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