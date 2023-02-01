Опрос: каждый третий красноярец хочет ездить на электромобиле

Купить электрокар хотят более трети красноярцев (42%), а владеют такой машиной только 1%. Такими данными опроса поделились специалисты группы Ренессанс страхование и платформы Авито Авто.

Больше желающих ездить на электрокарах, чем в Красноярске, оказалось в Казани (47%) и Москве (44%). Самыми популярными у красноярских водителей считаются японские автомобили — такую хотел бы купить каждый третий опрошенный (29%). В тройку самых популярных марок также вошли немецкие (20%) и российские (18%).

Респонденты из Красноярска отмечают, что они выбирают электромобили за экологичность (52%), низкую стоимость зарядки на станции (44%) и тишину в салоне (36%).

Вместе с тем красноярские автомобилисты чаще всего боятся короткого замыкания внутри батареи (66%) и разрядки разрядка аккумулятора во время движения по трассе (47%).

Также красноярцы боятся быстрой деградации аккумулятора (32%), невозможности отбукрсировать электромобиль (29%) и повреждения системы охлаждения или проводки (19%).

По данным Группы Ренессанс страхование за 2022, продажи полисов каско для электромобилей выросли в 2 раза (+106%). Тем не менее, доля электрокаров в застрахованном автопарке пока менее 1%», — рассказал Сергей Демидов , вице-президент по автострахованию компании «Ренессанс страхование».

Кирилл Вотяков , управляющий директор Авито Авто, сообщил, что продажи электромобилей с пробегом в 2022 выросли на 48% по сравнению с 2021. Доля моделей с электрическим двигателем в продажах на рынке авто с пробегом достигла 0,24%.

Самыми продаваемыми электромобилями стали:

Nissan Leaf (46% продаж электрокаров с пробегом в России),

Tesla Model 3 (9%),

Tesla Model S (4%).