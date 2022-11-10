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В 3 квартале 2023 россиянам покажут «Атом»

В 3 квартале 2023 россиянам покажут «Атом»
Иллюстрация: АО "Кама"

Премьера первого электрокара «Атом» отечественной компании «Кама» назначена на 3 квартал 2023. Над новинкой работали 300 автомобильных инженеров, IT- разработчиков и дизайнеров

#НОВОСТИ

По информации «ТАСС», российская компания «Кама» намерена представить отечественный электрокар «Атом» к концу 2023. Продажи стартуют немного позже.

По данным издания, проект был профинансирован руководством КАМАЗа и предпринимателем Рубеном Варданяном. К разработке электрокара привлекали не менее 300 автомобильных конструкторов, IT-разработчиков и дизайнеров.

Напомним, в марте 2022 между компанией «Кама» и департаментом транспорта Москвы было подписано соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает создание опытных образцов электромобиля, которые будут внедрены в транспортную систему столицы России.

 

Автор: Петр Савельев
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