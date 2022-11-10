В 3 квартале 2023 россиянам покажут «Атом»

Премьера первого электрокара «Атом» отечественной компании «Кама» назначена на 3 квартал 2023. Над новинкой работали 300 автомобильных инженеров, IT- разработчиков и дизайнеров

По информации «ТАСС», российская компания «Кама» намерена представить отечественный электрокар «Атом» к концу 2023. Продажи стартуют немного позже.

По данным издания, проект был профинансирован руководством КАМАЗа и предпринимателем Рубеном Варданяном. К разработке электрокара привлекали не менее 300 автомобильных конструкторов, IT-разработчиков и дизайнеров.

Напомним, в марте 2022 между компанией «Кама» и департаментом транспорта Москвы было подписано соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает создание опытных образцов электромобиля, которые будут внедрены в транспортную систему столицы России.