Красноярские аграрии бьют рекорды урожайности зерновых

В Красноярском крае почти закончилась уборочная компания. Средние показатель сбора зерна с гектара в этом году выше, чем ранее.

Средняя урожайность зерновых в Красноярском крае на сегодняшний день составляет 33,6 центнера с гектара — это максимальный результат за всю историю краевого земледелия, сообщили в региональном Министерстве сельского хозяйства и торговли.

«Сбор зерновых, их урожайность в регионе — на высоком уровне. Однако полевые работы в этом сезоне продолжает затруднять неблагоприятная погода. На уборку урожая мобилизованы все ресурсы. Предприятия, завершившие работы на своих полях, направляют технику в помощь коллегам», — рассказал глава ведомства Леонид Шорохов.

По данным Минсельхоза, на сегодня в крае обмолочено 842 тыс. гектаров (88% от всех засеянных зерновыми площадей). В закрома уже направлено 2,83 млн тонн.

Уборка рапса сейчас завершена на 181 тыс. гектаров (79% от плана). Собрано 412 тыс. тонн семян. Средняя урожайность культуры в регионе — 22,8 ц/га.

Сбор овощей и картофеля также близится к финалу: с 5,2 тыс. гектаров (84,5% от плана) собрано 99 тыс. тонн картофеля, а с 807,3 га (72,4% от плана) — 17,6 тыс. тонн овощей. Средняя урожайность составляет 191,6 ц/га и 217,4 ц/га соответственно.

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Основная масса — это уголь. Также большую долю грузооборота составляют нефтепродукты и зерно

Красноярский край стал больше импортировать овощей и фруктов

По объемам ввоза из-за рубежа растительной продукции регион сильно прибавил с начала года. И все за счет этого сегмента.

Красноярские аграрии уперлись в лен

Посевные площади под это культурой в этом году удвоены. Соответственно, примерно также может увеличиться и урожай.