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Из Красноярского края по железной дороге отправлено почти 35 млн тонн грузов.

Из Красноярского края по железной дороге отправлено почти 35 млн тонн грузов.
Иллюстрация: kras.rzd.ru

Основная масса — это уголь. Также довольно много перевезено нефти и зерна.

#НОВОСТИ

За девять месяцев 2022 со станций Красноярской железной дороги в Красноярском крае отправлено 34,5 млн тонн грузов. Это на 5,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе магистрали.

В частности, было отгружено:

  • угля — 21,7 млн тонн (+8,9% к январю-сентябрю 2021 года);
  • нефти и нефтепродуктов — 4,4 млн тонн (+16,6%);
  • зерна — 898,6 тыс. тонн (+3%);
  • цветных металлов — 730,3 тыс. тонн (+7,1%);
  • строительных грузов — 686,7 тыс. тонн (+8,3%);
  • химикатов и соды — 325,1 тыс. тонн (+2,2%);
  • промышленного сырья — 314,4 тыс. тонн (+24,4%).

В целом по КрасЖД, которая помимо края охватывает Хакасию, а также частично Иркутскую и Кемеровскую области, погрузка в январе-сентябре 2022 составила 58 млн тонн, что примерно столько же, сколько было в прошлом году.

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Общий объем экспорта древесины из региона тоже снизился, но не столь существенно.

На КрасЖД вырос спрос на ускоренные грузоперевозки

Объем грузов, перевезенных по магистрали этим типом поездов, вырос почти на треть.

Оборот компаний Красноярского края вырос почти на четверть

Рост выручки отмечался в 75 регионах России. Основной драйвер — сырье.

Автор: Петр Савельев
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