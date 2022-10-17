Из Красноярского края по железной дороге отправлено почти 35 млн тонн грузов.

Основная масса — это уголь. Также довольно много перевезено нефти и зерна.

За девять месяцев 2022 со станций Красноярской железной дороги в Красноярском крае отправлено 34,5 млн тонн грузов. Это на 5,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе магистрали.

В частности, было отгружено:

угля — 21,7 млн тонн (+8,9% к январю-сентябрю 2021 года);

нефти и нефтепродуктов — 4,4 млн тонн (+16,6%);

зерна — 898,6 тыс. тонн (+3%);

цветных металлов — 730,3 тыс. тонн (+7,1%);

строительных грузов — 686,7 тыс. тонн (+8,3%);

химикатов и соды — 325,1 тыс. тонн (+2,2%);

промышленного сырья — 314,4 тыс. тонн (+24,4%).

В целом по КрасЖД, которая помимо края охватывает Хакасию, а также частично Иркутскую и Кемеровскую области, погрузка в январе-сентябре 2022 составила 58 млн тонн, что примерно столько же, сколько было в прошлом году.

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