Оборот компаний Красноярского края вырос почти на четверть

Рост выручки отмечался в 75 регионах России. Основной драйвер — сырье.

За март-июнь 2022 крупные и средние предприятия Красноярского края показали выручку почти 1,6 трлн рублей, что на 23,6% больше, чем за тот же период годом ранее. Такие данные приводит аналитическая служба аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza.

В денежном выражении край оказался на втором месте по СФО, а по динамике — на восьмом. Лидирует же по обоим статьям Кузбасс — 1,9 трлн рублей при росте 54,4%. Драйверами здесь выступили угледобывающая отрасль (+428,8 млрд рублей) и торговля твердым топливом (+105 млрд рублей).

Угольщиков Кузбасса в ближайшем будущем может ждать серьезное падение доходов — в августе Евросоюз ввел запрет на покупку и транзит российского угля и прочих твердых ископаемых видов топлива», — говорят в FinExpertiza.

В целом по России наибольшую прибавку в выручке также получили сырьевики. Так, обороты в сфере добычи полезных ископаемых увеличились на 43,3% — до 10,9 трлн рублей.

Внутри этой макроотрасли угледобывающие предприятия до вступления в силу европейского эмбарго на российское твердое топливо смогли нарастить входящие финансовые потоки в два раза, нефтегазовые предприятия — на 41,1%, а вот у металлодобытчиков выручка, напротив, снизилась на 4,4%», — рассказали в FinExpertiza.

Также рост показали торговля, строительство, сельское хозяйство и многие другие отрасли. Просела же выручка лишь в двух секторах — гостиницы и общепит, а также культура и развлечения.

В итоге обороты крупного и среднего бизнеса по стране за отчетный период год к году выросли на 19% и составили 77,8 трлн рублей.

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В то время, как на Кузбассе объемы добычи угля снизались из-за проблем со сбытом, в крае угольщики нарастили оба показателя.

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Сильнее всего прибавили в перевозках руды, нефть и строительные грузы.

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С начала этого года экспорт продуктов из региона ощутимо прибавил в денежном выражении, а по некоторым направлениям рост и вовсе был кратным.