На КрасЖД вырос спрос на ускоренные грузоперевозки
Объем грузов, перевезенных по магистрали этим типом поездов, вырос почти на треть.
За восемь месяцев 2022 по Красноярской железной дороге ускоренными грузовыми поездами перевезено 3,2 млн тонн, что в 1,3 раза больше, чем годом ранее. Об этом рассказали в пресс-службе магистрали.
Количество же таких поездов, отправленных со станций КрасЖД, за означенный период выросло на 16% год к году и составило 1 307, и которых 973 — контейнерные.
Сервис востребован у предприятий лесной, металлургической и угольной промышленности Красноярского края и Хакасии. Он позволяет эффективно перестраивать логистику и подбирать наиболее актуальные варианты отправки продукции в условиях высокой загруженности восточного направления», — говорят в КрасЖД.
Ускоренные поезда КрасЖД сейчас курсируют по 100 направлениям. Они доставляют грузы до погранпереходов и портов Дальнего Востока, Азово-Черноморского и Балтийского бассейнов, откуда она отправляется на экспорт.
Для справки:
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