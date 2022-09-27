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На КрасЖД вырос спрос на ускоренные грузоперевозки

На КрасЖД вырос спрос на ускоренные грузоперевозки
Иллюстрация: company.rzd.ru

Объем грузов, перевезенных по магистрали этим типом поездов, вырос почти на треть.

#НОВОСТИ

За восемь месяцев 2022 по Красноярской железной дороге ускоренными грузовыми поездами перевезено 3,2 млн тонн, что в 1,3 раза больше, чем годом ранее. Об этом рассказали в пресс-службе магистрали.

Количество же таких поездов, отправленных со станций КрасЖД, за означенный период выросло на 16% год к году и составило 1 307, и которых 973 — контейнерные.

Сервис востребован у предприятий лесной, металлургической и угольной промышленности Красноярского края и Хакасии. Он позволяет эффективно перестраивать логистику и подбирать наиболее актуальные варианты отправки продукции в условиях высокой загруженности восточного направления», — говорят в КрасЖД.

Ускоренные поезда КрасЖД сейчас курсируют по 100 направлениям. Они доставляют грузы до погранпереходов и портов Дальнего Востока, Азово-Черноморского и Балтийского бассейнов, откуда она отправляется на экспорт.

Для справки:

 
Ускоренные поезда — это составы, которые полностью формируются на станции отправления и такими же приходят на станцию назначения, делая по пути всего несколько остановок. Это значительно ускоряет доставку грузов и делает ее более предсказуемой по датам отправки и прибытия.
 

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Автор: Петр Савельев
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