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КрасЖД запустит мультимодальный маршрут до Мариинска

КрасЖД запустит мультимодальный маршрут до Мариинска
Иллюстрация: kras.rzd.ru

В компании состыковали электричку и автобус. Теперь добраться до Мариинска можно с минимальным временем ожидания при пересадках.

#НОВОСТИ

Добраться из Красноярска в Мариинск и обратно теперь можно по мультимодальному маршруту, который запускает Красноярская железная дорога, сообщили в пресс-службе магистрали.

На первом этапе пути из Красноярска перевозить пассажиров будут на электричке до Боготола, а оттуда в Мариинск — автобусом. Отправление электропоезда со станции Базаиха в 18:10. Далее в Боготоле нужно будет пересесть на автобус, рейс которого состыкован с электричкой. В Мариинск он прибудет в 02:09. Воспользоваться этим маршрутом можно будет по пятницам.

Обратный рейс будет производится по воскресеньям. Начинаться он будет в 12:05 с автобуса Мариинск — Боготол. Электричка же будет прибывать в Красноярске в 19:49.

Перевозки по мультимодальному маршруту Красноярск — Мариинск стартуют сегодня — 16 сентября 2022. Билеты (электропоезд + автобус) можно оформить в пригородных кассах.

«Воспользовавшись комбинированным маршрутом, пассажиры смогут значительно сэкономить — мультимодальная поездка обойдется в 1,5 раза дешевле, чем проезд только на автобусе», — рассказали в КрасЖД.

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Автор: Петр Савельев
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