КрасЖД: пассажиры возвращаются в поезда дальнего следования

С начала года перевозки пассажиров по Красноярской железной дороге довольно ощутимо выросли. Но уровня, который был до пандемии, пока еще не достигли.

В январе-октябре 2021 года со станций Красноярской железной дороги было отправлено 6,216 млн пассажиров, что на 9,7% больше, чем в аналогичном периоде 2020-го. Об этом сообщила пресс-служба магистрали.

Самый большой прирост — 27,2% — показали поезда дальнего следования. Ими было перевезено 1,235 млн человек. Пригородное сообщение также подросло — на 6,1% — до 4,981 млн пассажиров.

В итоге пассажирооборот КрасЖД с начала года составил 1,5 млрд пасс-км, превысив прошлогодние показатели на 28,2%.

При столь весомом приросте пассажирские перевозки по железной дороге в Красноярском крае еще не до конца оправились от пандемии COVID-19. Для примера, в январе-октябре 2019 года со станций магистрали было отправлено 7,5 млн человек, а пассажирооборот по итогу десяти месяцев составлял 2 млрд пасс-км.

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