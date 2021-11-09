КрасЖД: пассажиры возвращаются в поезда дальнего следования
С начала года перевозки пассажиров по Красноярской железной дороге довольно ощутимо выросли. Но уровня, который был до пандемии, пока еще не достигли.
Конъюнктура рынка твердого топлива складывается таким образом, что угледобывающим компаниям выгоднее отправлять продукцию на экспорт, что может грозить срывом отопительного сезона 2021-2022 в России.
Поуехать: красноярцы стали искать вокзал и аэропорт на 30% чаще
Аналитики геосервис 2ГИС обратили внимание, что жители крупнейших городов России стали чаще искать на карте наземные и воздушные вокзалы. Красноярск вошел в ТОП-5.
Пассажиропоток красноярского аэропорта вырос в 1,5 раза
По многим показателям сентябрь 2021 года опередил 2020-й. А вот рекордный август перебить не удалось. По грузам картина во многом похожая, хоть динамика и менее ощутима.