Поуехать: красноярцы стали искать вокзал и аэропорт на 30% чаще
Аналитики геосервис 2ГИС обратили внимание, что жители крупнейших городов России стали чаще искать на карте наземные и воздушные вокзалы. Красноярск вошел в ТОП-5.
Статистическая выборка взята за период с 28 октября по 2 ноября. Аналитики сообщают, что поиск вокзалов и аэропортов на картах 15 крупнейших городов России, по данным 2ГИС, вырос на 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Первое место занимают обе столицы страны — на 36% вырос поиск жд- и аэровокзалов на картах Москвы и Санкт-Петербурга.
Второе место занимает Новосибирск (+31%).
Третье место поделили Казань и Красноярск (по 30%).
Меньше всего желающих уехать в Самаре и Нижнем Новгороде. Это единственные миллионники, в которых поисковые запросы в 2ГИС вырос менее чем на 10% — в Самаре 9%, в Нижнем Новгороде 4%.
Возможно, что одной из точек притяжения для туристов сейчас является Дубай, где по март 2022 года проходит всемирная выставка «Экспо-2020». По данным организаторов, Россия занимает третье место по покупкам билетов среди других стран.
Напомним, что губернатор Усс собирался посетить «Экспо-2020» в составе российской делегации, чтобы обсудить с интересантами включение красноярского аэропорта в международную сеть Emirates Sky Cargo — одной из крупнейших авиакомпаний мира.
Справка
«Экспо-2020» — занимает территорию в 400 га, где находятся 200 выставочных павильонов (включая российский), 400 кафе и ресторанов и другая инфраструктура.
По теме
-
Грузовой хаб «Емельяново» станет частью сети Emirates Sky Cargo
Губернатор Усс в составе российской правительственной делегации побывает в ОАЭ на «Экспо-2020», где будет представлять Россию от Минпрома РФ.31.10.2021Новости ДККрасноярск
-
Арабскую мудрость примерят на Красноярск: Сергей Еремин поехал учиться в Дубай
Стало известно, что Сергей Еремин отправился в рабочую командировку в эмират Дубай, в рамках обучающей программы «100 городских лидеров», которая финансируется госкорпорацией ВЭБ.РФ.15.06.2021Новости ДККрасноярск
-
К майским праздникам запущен прямой рейс «Красноярск — Дубай»
Еще одна форточка в большой мир. В Красноярске запускают прямой рейс в Дубай. Первый борт отправится из Красноярска в ОАЭ уже 23 апреля.03.04.2021Новости ДККрасноярск