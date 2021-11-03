Поуехать: красноярцы стали искать вокзал и аэропорт на 30% чаще

Аналитики геосервис 2ГИС обратили внимание, что жители крупнейших городов России стали чаще искать на карте наземные и воздушные вокзалы. Красноярск вошел в ТОП-5.

Статистическая выборка взята за период с 28 октября по 2 ноября. Аналитики сообщают, что поиск вокзалов и аэропортов на картах 15 крупнейших городов России, по данным 2ГИС, вырос на 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Первое место занимают обе столицы страны — на 36% вырос поиск жд- и аэровокзалов на картах Москвы и Санкт-Петербурга.

Второе место занимает Новосибирск (+31%).

Третье место поделили Казань и Красноярск (по 30%).

Меньше всего желающих уехать в Самаре и Нижнем Новгороде. Это единственные миллионники, в которых поисковые запросы в 2ГИС вырос менее чем на 10% — в Самаре 9%, в Нижнем Новгороде 4%.

Возможно, что одной из точек притяжения для туристов сейчас является Дубай, где по март 2022 года проходит всемирная выставка «Экспо-2020». По данным организаторов, Россия занимает третье место по покупкам билетов среди других стран.

Напомним, что губернатор Усс собирался посетить «Экспо-2020» в составе российской делегации, чтобы обсудить с интересантами включение красноярского аэропорта в международную сеть Emirates Sky Cargo — одной из крупнейших авиакомпаний мира.

Справка

«Экспо-2020» — занимает территорию в 400 га, где находятся 200 выставочных павильонов (включая российский), 400 кафе и ресторанов и другая инфраструктура.

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