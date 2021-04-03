К майским праздникам запущен прямой рейс «Красноярск — Дубай»

Еще одна форточка в большой мир. В Красноярске запускают прямой рейс в Дубай. Первый борт отправится из Красноярска в ОАЭ уже 23 апреля.

Коридор сезонных полетов закроется 29 октября. Регулярные прямые рейсы запланированы по пятницам силами авиакомпании «Уральские авиалинии». Время в пути — 6 часов 20 минут. Цены на авиабилеты стартуют от 17 тыс. рублей в одну сторону.

Прямых рейсов в Дубай в Красноярске не было с 2012 года. Тогда их выполняла компания Nordstar.