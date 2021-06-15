Арабскую мудрость примерят на Красноярск: Сергей Еремин поехал учиться в Дубай

Стало известно, что Сергей Еремин отправился в рабочую командировку в эмират Дубай, в рамках обучающей программы «100 городских лидеров», которая финансируется госкорпорацией ВЭБ.РФ.

ВЭБ.РФ оплачивает образовательную часть программы, а расходы на перелет и проживание несут бюджеты городов. Как стало известно, в Дубай на очередной модуль программы четыре чиновника городской администрации отправились за 610 тысяч рублей. Как пояснили НГС в пресс-службе мэрии, сам Сергей Еремин, его заместитель Олег Животов, руководитель управления архитектуры Юлия Соловарова и заместитель начальника отдела департамента главы города Юлия Потылицына с осени обучаются по программе Московской школы управления «Сколково» в числе 500 коллег из других регионов России. В Дубае они будут проходить образовательный модуль под названием «Проектирование городской инфраструктуры, инновационные технологии в инфраструктуре города». Командировка продлится пять дней.

В соцсетях красноярцы уже проехались по этой инициативе, отметив, что странно уезжать в такие командировки, когда в городе масштабное наводнение, порадовались за выбранное организаторами программы место – все-таки Дубай, а не Игарка, а также выразили сомнение в том, что дубайский опыт может быть применен в Красноярске.

DK.ru выяснил, какова стратегия развития, выбранная властями эмирата Дубай. Что общего может быть между ним и Красноярском.

Итак, Дубай растянут вдоль побережья Персидского залива, между морем и пустыней, эмират развивается не за счет освоения пустынных земель, а вглубь моря, создавая искусственные острова. Нечто общее с центральной частью Красноярска, безусловно, есть: правый берег зажат скальным массивом, а девелоперы давно внедрили практику строительства нового жилья на искусственных насыпях.

Коренные арабы по-прежнему предпочитают жить в малоэтажных домах большими семьями, для иностранных специалистов же строятся современные высотные дома, совмещающие в себе офисную часть и апартаменты, проекты часто заказываются ведущим мировым архитектурным бюро. По этой части Красноярск, безусловно, отстает. Пожалуй, максимально близкий такого рода проект – это бизнес-центр «Баланс» на улице Маерчака. Куда, например, планирует переселиться головной офис РУСАЛа (там расположились некоторые службы компании, пока достраивается здание, купленное ею у кондитерской фабрики «Краскон»).

Непосредственно развитием городской среды занимается Совет по дизайну согласно утвержденной программе, приоритетом которой обозначены проекты, направленные на развитие творческой составляющей в градостроительных планах и стимулирование сотрудничества на международном уровне. Сейчас администрация Дубая стремится предложить новые инновационные сервисы, которые принесут пользу обществу и будут направлены в том числе на людей с ограниченными возможностями, а также детей и стариков. Также в Дубае создан Национальный дизайн-центр, который призван объединить экспертов и дизайнеров со всего мира, чтобы они могли обмениваться знаниями и запускать новые проекты.

Редакции DK.ru думается, что в этой сфере мэру Красноярска будет что рассказать дубайским товарищам о международном сотрудничестве в сфере дизайна и благоустройства (вспомним хотя бы проекты Центрального парка и Предмостной площади), о создании доступной среды для людей с ограниченными возможностями, а также о креативных пространствах, часть которых временно скрылась под водой. А если Сергей Еремин еще и сделает это в свойственной ему энергичной и образной манере, успех гарантирован.

Акцент в развитии транспортной инфраструктуры Дубая сделан на развитии железнодорожного транспорта. Это в первую очередь метро, протяженность его линий более 90 километров, поезда ходят в автоматическом режиме, для безопасности пассажиров платформы отделены от линии прозрачной стеной с автоматическими дверями, внедрена система проезда по зонам и разные классы вагонов. Район Дубай Марина связан с метро трамвайной линией, есть планы по строительству новых маршрутов (но пока на это нет денег). А на острове Palm Jumeirah работает монорельсовая дорога, правда, она частная и не входит в систему общественного транспорта эмирата. Кроме того в ОАЭ запущена эксплуатацию панаравийская железная дорога Etihad Rail. В первую очередь, она предназначена для обеспечения перевалки грузов, но используется и для пассажирских перевозок.

Конечно, Красноярску до дубайского метро далековато, но перспективы вдохновляют. Возможно, мэр оценит и опыт эксплуатации современного городского трамвая, красивые вагоны для которого делает французская корпорация Alstom.

Ждем вас, Сергей Васильевич, с новыми градоустроительными идеями и с нетерпением!