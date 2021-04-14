Конфетный период: головной офис Русала разместят в недострое «Краскона»
Недостроенное здание по улице Карла Маркса в Красноярске, принадлежащее кондитерской фабрике «Краскона», выкупил «Русал».
После достройки здесь планируют разместить головной офис компании. Информацию о приобретении подтвердил генеральный директор «Русала» Евгений Никитин, прибывший на Красноярский экономический форум.
Компания не озвучивает сумму сделки. Однако ранее недостроенное здание выставлялось на торги за 300 млн рублей.