Красноярская железная дорога попросила угольщиков увеличить отгрузку предприятиям ЖКХ
Конъюнктура рынка твердого топлива складывается таким образом, что угледобывающим компаниям выгоднее отправлять продукцию на экспорт, что может грозить срывом отопительного сезона 2021-2022 в России.
Красноярская железная дорога стала инициатором встречи руководителей угледобывающих компаний Хакасии и Красноярского края, операторов подвижного состава, а также угольных генерирующих компаний и органов исполнительной власти регионов Сибири и Дальнего Востока. Главной темой обсуждения стало обеспечение поставок твердого топлива коммунальным предприятиям Сибири и Дальнего Востока.
Как отметил начальник КрасЖД Алексей Туманин, обеспечить нормативное прохождение отопительного сезона в этих регионах – задача государственной важности. В то же время добывающие компании стараются увеличить отгрузку угля на экспорт, задействуя дополнительные перевозочные мощности: сейчас на этот вид топлива пиковый спрос. В результате формирование запасов топлива на предприятиях ЖКХ находится под вопросом.
Туманин призвал угледобывающие предприятия и собственников подвижного состава все же поставить приоритетом начавшийся отопительный сезон в Сибири и на Дальнем Востоке.
Со своей стороны железная дорога обещала принять все возможные меры, чтобы обеспечить бесперебойный вывоз топлива.