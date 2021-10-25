Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 23.10
70,86
82,49
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярская железная дорога попросила угольщиков увеличить отгрузку предприятиям ЖКХ

Красноярская железная дорога попросила угольщиков увеличить отгрузку предприятиям ЖКХ
Иллюстрация: www.logist-service.ru

Конъюнктура рынка твердого топлива складывается таким образом, что угледобывающим компаниям выгоднее отправлять продукцию на экспорт, что может грозить срывом отопительного сезона 2021-2022 в России.

#НОВОСТИ

Красноярская железная дорога стала инициатором встречи руководителей угледобывающих компаний Хакасии и Красноярского края, операторов подвижного состава, а также угольных генерирующих компаний и органов исполнительной власти регионов Сибири и Дальнего Востока. Главной темой обсуждения стало обеспечение поставок твердого топлива коммунальным предприятиям Сибири и Дальнего Востока.

Как отметил начальник КрасЖД Алексей Туманин, обеспечить нормативное прохождение отопительного сезона в этих регионах – задача государственной важности. В то же время добывающие компании стараются увеличить отгрузку угля на экспорт, задействуя дополнительные перевозочные мощности: сейчас на этот вид топлива пиковый спрос. В результате формирование запасов топлива на предприятиях ЖКХ находится под вопросом.

Туманин призвал угледобывающие предприятия и собственников подвижного состава все же поставить приоритетом начавшийся отопительный сезон в Сибири и на Дальнем Востоке.

Со своей стороны железная дорога обещала принять все возможные меры, чтобы обеспечить бесперебойный вывоз топлива.

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Бывший глава Советского района Дмитриев перешел на работу в РУСАЛБывший глава Советского района Дмитриев перешел на работу в РУСАЛ
  • В Красноярске откроется новый ресторан Mike&MollyВ Красноярске откроется новый ресторан Mike&Molly
  • Красноярские товары снова претендуют на статус «Вкусов России»Красноярские товары снова претендуют на статус «Вкусов России»
  • Театры Красноярска предупредили о входе по QR-кодам. Горожане готовятся сдавать билетыТеатры Красноярска предупредили о входе по QR-кодам. Горожане готовятся сдавать билеты
  • УФАС рассмотрит жалобы на закупку по установке видеокамер в КрасноярскеУФАС рассмотрит жалобы на закупку по установке видеокамер в Красноярске
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.