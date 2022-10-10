Экспорт пиломатериалов из Красноярского края снизился почти на 20%

Общий объем экспорта древесины из региона тоже снизился, но не столь существенно.

За три квартала 2022 из Красноярского края на экспорт было отправлено 3,4 млн кубометров пиломатериалов, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

В прошлом году на этот момент цифра была на уровне 4,2 млн «кубов». Таким образом край потерял в экспорте этого вида продукции более 19%.

В целом же зарубежные отгрузки красноярской древесины сократились на 5% год к году — до 4,8 млн кубометров.

Основным экспортером остается Китай. Правда, и здесь отмечено существенное сокращение закупок — 3,6 млн «кубов» пиломатериалов в январе-сентябре 2021 против 2,7 млн в аналогичном периоде 2022.

Зато отгрузки в другие регионы России выросли на 11% и составили более 1,2 млн кубометров деловой древесины и пиломатериалов.

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