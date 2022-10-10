Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 08.10
61,24
59,97
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Экспорт пиломатериалов из Красноярского края снизился почти на 20%

Экспорт пиломатериалов из Красноярского края снизился почти на 20%
Иллюстрация: vk.com/segezhagroup

Общий объем экспорта древесины из региона тоже снизился, но не столь существенно.

#НОВОСТИ

За три квартала 2022 из Красноярского края на экспорт было отправлено 3,4 млн кубометров пиломатериалов, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

В прошлом году на этот момент цифра была на уровне 4,2 млн «кубов». Таким образом край потерял в экспорте этого вида продукции более 19%.

В целом же зарубежные отгрузки красноярской древесины сократились на 5% год к году — до 4,8 млн кубометров.

Основным экспортером остается Китай. Правда, и здесь отмечено существенное сокращение закупок — 3,6 млн «кубов» пиломатериалов в январе-сентябре 2021 против 2,7 млн в аналогичном периоде 2022.

Зато отгрузки в другие регионы России выросли на 11% и составили более 1,2 млн кубометров деловой древесины и пиломатериалов.

Читайте также:

Треть сибирской древесины заготовлена в Красноярском крае

Объемы лесозаготовки в СФО за полгода пусть незначительно, но снизились, как, в общем, и в целом по России. Край же немного прибавил.

На КрасЖД вырос спрос на ускоренные грузоперевозки

Объем грузов, перевезенных по магистрали этим типом поездов, вырос почти на треть.

Параллельный импорт и плохая погода сдержали инфляцию в Красноярском крае

Темпы роста цен в регионе оказались ниже, чем в среднем по Сибири, но выше общероссийских.

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Всесезонный каток и кинотеатр на крыше, — «Арбан» презентовал новый проектВсесезонный каток и кинотеатр на крыше, — «Арбан» презентовал новый проект
  • Красноярск ожидает похолодание на грядущей неделеКрасноярск ожидает похолодание на грядущей неделе
  • В шорт-лист ресторанной премии WhereToEat попали пять красноярских шеф-поваровВ шорт-лист ресторанной премии WhereToEat попали пять красноярских шеф-поваров
  • В Красноярске закрылась чайхана «Гранат» на улице ГоденкоВ Красноярске закрылась чайхана «Гранат» на улице Годенко
  • Вице-президент банка «Открытие» стала советником клуба «Миллиард»Вице-президент банка «Открытие» стала советником клуба «Миллиард»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.