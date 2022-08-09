Треть сибирской древесины заготовлена в Красноярском крае

Объемы лесозаготовки в СФО за полгода пусть незначительно, но снизились, как, в общем, и в целом по России. Край же немного прибавил.

За шесть месяцев 2022 года в Сибири было заготовлено 32,4 млн кубометров древесины, что на 1,8% меньше, чем за этот же срок годом ранее, сообщает Рослесинфорг.

По данным ведомства, Красноярский край по округу занимает второе место по объемам лесозаготовки. За отчетный период в регионе добыто 11,2 млн куб. м. древесины (+1,6% год к году). Лидером же является Иркутская область — 14,2 млн кубов (о динамике здесь Рослесинфорг не сообщил).

Ощутимее всего — на 32% — выросла лесозаготовка в Новосибирской области и по итогу полугода составила 476 тыс. куб. м. Так отрасль прибавила в Кемеровской области (11,4%), Туве (7,1%) и Томской области (3,6%). А вот в Республике Алтай она потеряла в объемах 30,1%.

В целом по России за первое полугодие 2022-го было заготовлено 100,3 млн кубометров леса, что на 4,5% меньше, чем за тот же период прошлого года.

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