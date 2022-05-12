Лесной экспорт Красноярского края сократился на четверть

Древесину, добытую в регионе, поставляют в 35 стран мира. В основном это пиломатериалы.

За четыре месяца 2022 года из Красноярского края было отправлено на экспорт 1,7 млн куб. м. древесины, что на 25% меньше, чем за тот же период годом ранее. Об этом рассказали в региональном управлении Россельхознадзора.

Основная статья экспорта — это пиломатериалы. Их за рубеж было отгружено 1,46 млн куб. м. (86% от всего объема). Кругляка же было поставлено лишь 135 тыс. куб. м., что на 63% меньше, чем в январе-апреле 2021-го.

Главным импортером красноярской древесины остается Китай. За отчетный период в Поднебесную было отправлено 135 тыс. куб. м. круглого леса и 1,26 млн куб. м. пиломатериалов (83% от всего объема экспорта). В целом же, древесину из Красноярского края поставляли в 35 стран мира.

Во внутрироссийских поставках ситуация обратная, правда, объемы сильно меньше. Всего с начала года в другие регионы было отправлено 582 тыс. куб. м., что на 48% больше, чем годом ранее. В основном это был круглый лес — 383 тыс. куб.м. Пиломатериалов же было поставлено 182 тыс. куб.м., что на 27% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

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