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Лесной экспорт Красноярского края сократился на четверть

Лесной экспорт Красноярского края сократился на четверть
Иллюстрация: vk.com/rosleshozrf

Древесину, добытую в регионе, поставляют в 35 стран мира. В основном это пиломатериалы.

#НОВОСТИ
За четыре месяца 2022 года из Красноярского края было отправлено на экспорт 1,7 млн куб. м. древесины, что на 25% меньше, чем за тот же период годом ранее. Об этом рассказали в региональном управлении Россельхознадзора.
 
Основная статья экспорта — это пиломатериалы. Их за рубеж было отгружено 1,46 млн куб. м. (86% от всего объема). Кругляка же было поставлено лишь 135 тыс. куб. м., что на 63% меньше, чем в январе-апреле 2021-го.
 
Главным импортером красноярской древесины остается Китай. За отчетный период в Поднебесную было отправлено 135 тыс. куб. м. круглого леса и 1,26 млн куб. м. пиломатериалов (83% от всего объема экспорта). В целом же, древесину из Красноярского края поставляли в 35 стран мира.
 
Во внутрироссийских поставках ситуация обратная, правда, объемы сильно меньше. Всего с начала года в другие регионы было отправлено 582 тыс. куб. м., что на 48% больше, чем годом ранее. В основном это был круглый лес — 383 тыс. куб.м. Пиломатериалов же было поставлено 182 тыс. куб.м., что на 27% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
 
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В целом по стране объемы заготовки древесины снижаются, но не во всех регионах.

Экспорт зерна из Красноярского края потерял больше половины

Похоже, что экспортеры переключились на внутренний рынок, но это не точно.

ромпроизводство в Красноярском крае вернулось к допандемийному уровню

Рост был зафиксирован по всем основным направлениям промышленности в регионе.

Автор: Петр Савельев
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