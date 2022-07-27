«Щепки не летят»: интенсивность лесозаготовки в Красноярском крае оказалась весьма средней
Российский Гринпис опубликовал рейтинг регионов страны, где больше всего рубят лес.
По итогам 2021 года интенсивность заготовки древесины в Красноярском крае составила 0,2 кубометра с гектара леса. Такие данные опубликовал российский Гринпис.
По этому показателю регион оказался на 43 строке, вместе с Ростовской и Московской областями. По Сибири же это шестой результат, а лидирует Алтайский край (0,67 куб.м./га).
Интенсивнее же всего лес в России, по данным Гринпис, рубят в Вологодской, Ивановской и Костромской областях — 1,8 куб.м./га, 1,6 куб.м./га и 1,4 куб.м./га соответственно.
Лесные регионы Сибири и Дальнего Востока не оказались в топе по интенсивности вырубок, потому что главные и наиболее востребованные промышленностью лесные ресурсы ― это <...> продуктивные леса средней полосы. Эти леса осваиваются человеком уже не первый год, земли здесь обжитые, есть вся необходимая инфраструктура, а климат очень благоприятен для лесоводства», — говорят в Гринпис.
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