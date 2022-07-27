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«Щепки не летят»: интенсивность лесозаготовки в Красноярском крае оказалась весьма средней

«Щепки не летят»: интенсивность лесозаготовки в Красноярском крае оказалась весьма средней
Иллюстрация: t.me/Rosleshoz_official

Российский Гринпис опубликовал рейтинг регионов страны, где больше всего рубят лес.

#НОВОСТИ
По итогам 2021 года интенсивность заготовки древесины в Красноярском крае составила 0,2 кубометра с гектара леса. Такие данные опубликовал российский Гринпис.
 
По этому показателю регион оказался на 43 строке, вместе с Ростовской и Московской областями. По Сибири же это шестой результат, а лидирует Алтайский край (0,67 куб.м./га).
 
Интенсивнее же всего лес в России, по данным Гринпис, рубят в Вологодской, Ивановской и Костромской областях — 1,8 куб.м./га, 1,6 куб.м./га и 1,4 куб.м./га соответственно.
 
«Щепки не летят»: интенсивность лесозаготовки в Красноярском крае оказалась весьма средней 1
Лесные регионы Сибири и Дальнего Востока не оказались в топе по интенсивности вырубок, потому что главные и наиболее востребованные промышленностью лесные ресурсы ― это <...> продуктивные леса средней полосы. Эти леса осваиваются человеком уже не первый год, земли здесь обжитые, есть вся необходимая инфраструктура, а климат очень благоприятен для лесоводства», — говорят в Гринпис.
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И это при том, что эффективность использования лесного хозяйства региона далека от идеальной.

Рослесхоз: эффективность лесного хозяйства в Красноярском крае удовлетворительная

Ведомство опубликовало рейтинг регионов по эффективности ведения лесного хозяйства в 2021 году. Край не попал в его первую половину и не стал лучшим в Сибири.

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Автор: Петр Савельев
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