Кредитный долг Богучанского ЛПК продадут с аукциона
Банк согласен на примерно 5,6% от общей суммы задолженности.
Юридическим лицам и ИП, которые занимаются заготовкой древесины и заключили договоры об аренде лесных участков, находящихся в госсобственности, будет предоставлена отсрочка платежей по арендной плате.
Экс-директор «Краслесинвеста» пойдет под суд за коррупцию
Своими действиями он нанес ущерб своему учредителю в сотни миллионов рублей, продав заготовленный лес на сторону.
Енисейская Сибирь прирастает инфраструктурой и мощностями
С момента старта инвестиционная емкость масштабного межрегионального проекта Енисейская Сибирь выросла в разы — совокупные вложения в проект составляют более 1,9 трлн рублей.
С Богучанского ЛПК требуют в суде 6 млн долларов
Иск о взыскании поступил в арбитражный суд Красноярского края от компании RFI Consortium Ltd.