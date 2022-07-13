Кредитный долг Богучанского ЛПК продадут с аукциона

Банк согласен на примерно 5,6% от общей суммы задолженности.

Азиатско-Тихоокеанский банк решил переуступить другой компании право требования долга по кредиту, который был выдан Богучанскому ЛПК. Об этом сообщил портал forestcomplex.ru, ссылаясь на сообщение банка.

Общая сумма долга предприятия перед банком составляет более 2 млрд рублей. За право требования этой суммы кредитная организация хочет минимум 112 млн рублей. Однако продаваться долг будет через аукцион, а значит конечная цена может оказаться сильно больше.

Богучанский ЛПК изначально был проектом Внешэкономбанка, который реализовывала, принадлежащая ему компания «Краслесинвест». Стартовал он в 2008 года и заработать должен был уже в 2012-м. Однако в 2014 году запустили только первую очередь предприятия, объем инвестиций в которую составил порядка 17 млрд рублей.

В конце 2017 года собственником Богучанского ЛПК стал Банк «Траст», конечным бенефициаром которого является Центробанк РФ.

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