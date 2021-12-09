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Экс-директор «Краслесинвеста» пойдет под суд за коррупцию

Экс-директор «Краслесинвеста» пойдет под суд за коррупцию
Иллюстрация: ok.ru/group/55473217994763

Своими действиями он нанес ущерб своему учредителю в сотни миллионов рублей, продав заготовленный лес на сторону.

#НОВОСТИ
Бывшего генерального директора компании «Краслесинвест» будут судить за злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ). Обвинительное заключение по его делу на днях утвердила прокуратура Красноярского края, сообщает «Коммерсантъ», со ссылкой на ведомство.
 
«Краслесинвест» был создан для реализации инвестиционного проекта по строительству лесопромышленного комплекса в Богучанском районе Красноярского края. Его учредителем стала госкорпорация ВЭБ.РФ.
 
Глава «Краслесинвеста» (имя правоохранительные органы не называют, как и период, когда было совершено инкриминируемое ему преступление) по заведомо заниженной цене купил у аффилированной компании более 490 тысяч кубометров древесины, которая «была использована на цели, не связанные с реализацией приоритетного инвестпроекта», чем нанес учредителю ущерб в более чем 340 млн рублей.
 
Когда дело будет передано в суд, не сообщается.
 
В компании комментировать ситуацию отказались.
 
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Расследование возбужденного против него уголовного дела на днях завершилось. Дело оставалось за прокуратурой.

Брат экс-министра лесного хозяйства Красноярского края получил условный срок за взятки

Бывший чиновник был задержан четь больше года назад. Его брат на тот момент уже находился под арестом. Собственно, его уголовное дело и довели до суда первым.

Автор: Петр Савельев
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