Экс-министр Красноярского края Димитрий Маслодудов пойдет под суд

Расследование возбужденного против него уголовного дела на днях завершилось. Дело оставалось за прокуратурой.

Бывшего министра лесного хозяйства края обвиняют во взятках на общую сумму более 4 млн рублей, которые он получил за покровительство лесозаготовательным компаниям.

Расследование дела, которое было возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (хищение, путем обмана, денежных средств в крупном размере, совершенных с использованием своего служебного положения) длилось больше года. На днях его передали в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Свою вину экс-чиновник так и не признал. Но, судя по сообщению Следственного комитета по Красноярскому краю, прокурора устроили выводы следствия и в ближайшее время материалы поступят в Советский районный суд Красноярска для рассмотрения по существу.

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