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Экс-министр Красноярского края Димитрий Маслодудов пойдет под суд

Экс-министр Красноярского края Димитрий Маслодудов пойдет под суд
Иллюстрация: gornovosti.ru

Расследование возбужденного против него уголовного дела на днях завершилось. Дело оставалось за прокуратурой.

#НОВОСТИ
Бывшего министра лесного хозяйства края обвиняют во взятках на общую сумму более 4 млн рублей, которые он получил за покровительство лесозаготовательным компаниям.
 
Расследование дела, которое было возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (хищение, путем обмана, денежных средств в крупном размере, совершенных с использованием своего служебного положения) длилось больше года. На днях его передали в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
 
Свою вину экс-чиновник так и не признал. Но, судя по сообщению Следственного комитета по Красноярскому краю, прокурора устроили выводы следствия и в ближайшее время материалы поступят в Советский районный суд Красноярска для рассмотрения по существу.
 
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Автор: Петр Савельев
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