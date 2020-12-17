Алексей Панов стал новым лесным министром Красноярского края

До этого назначения он управлял озеленением Красноярска. А еще раньше был руководителем управления лесами Красноярского края. Имел он и политические амбиции.

Министром лесного хозяйства Красноярского края назначен Алексей Панов, соответствующее распоряжение подписал сегодня губернатор региона Александр Усс.

До этого назначения Панов с 2013 года руководил красноярским муниципальным «Управлением строительства», а еще раньше — краевым госпредприятием «Красноярсклес». В 2010 году он баллотировался в Пировский сельсовет Пировского района, а в 2018-м — в Горсовет Красноярска. Оба раза от «Единой России».

Предшественник Панова — Дмитрий Маслодудов — освободил кресло главы краевого Минлесхоза в сентябре 2020 года. Пару дней спустя против него возбудили уголовное дело по коррупционной статье, а еще через несколько дней экс-чиновника арестовали