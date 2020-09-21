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Экс-министра лесного хозяйства Красноярского края отправили в СИЗО

Экс-министра лесного хозяйства Красноярского края отправили в СИЗО
Иллюстрация: pixabay.com

Дмитрия Маслодудова задержали на прошлой неделе - в пятницу. Его подозревают в получении взятки в четыре миллиона рублей за покровительство компании брата.

#НОВОСТИ
Бывшему министру лесного хозяйства Красноярского края Дмитрию Маслодудову определили меру пресечения. Об этом сообщили в Красноярском краевом суде.
 
Маслодудова задержали 18 сентября в 2020 года в рамках возбужденного против него уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия). День спустя суд взял экс-чиновника под стражу на два месяца — до 17 ноября 2020 года.
Как сообщают в краевом Следственном комитете, свою вину Маслодудов не признал и в содеянном не раскаялся.
 
Также по этому делу проходит родной брат экс-чиновника Юрий Маслодудов, который сейчас находится под арестом в рамках расследуемого в отношении него органами полиции уголовного дела о незаконных рубках лесных насаждений (ст. 260 УК РФ).
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