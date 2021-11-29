Расследование дела экс-министра Дмитрия Маслодудова завершено
Бывшего чиновника обвиняют во взятке в особо крупном размере. Его брат и подельник уже получил срок, хоть и условный.
В конце сентября 2021 года деятельность одной из старательских артелей, работающей на реке Кувай, была приостановлена, а материалы передали в суд. На днях он вынес свое решение.
В Красноярском крае измерят уровень коррупции
В Красноярском крае стартовало масштабное исследование, направленное на измерение уровня коррупции. Социологический опрос является частью федерального проекта Торгово-промышленной палаты России.
Сибири назначили куратора из числа вице-премьеров
С начала апреля в Сибирском федеральном округе пустует кресло полномочного представителя президента. Преемник до сих пор не определен. Зато появился куратор