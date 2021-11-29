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Расследование дела экс-министра Дмитрия Маслодудова завершено

Расследование дела экс-министра Дмитрия Маслодудова завершено
Иллюстрация: gornovosti.ru

Бывшего чиновника обвиняют во взятке в особо крупном размере. Его брат и подельник уже получил срок, хоть и условный.

#НОВОСТИ
Уголовное дело бывшего министра лесного хозяйства Красноярского края Дмитрия Маслодудова передали в прокуратуру региона для утверждения обвинительного заключения. Об этом сообщили в краевом Следственном комитете.
 
Следствием установлено, что в 2018 году Маслодудов пообещал своему знакомому, занимавшемуся лесозаготовкой, помочь выиграть торги на право аренды лесного участка. За это он попросил 1 млн рублей, который получил через своего брата. Однако обещание экс-чиновник не сдержал — он просто не мог оказать влияние на итоги электронного аукциона.
 
Помимо этого, с 2018 года по 2020-й, Дмитрий Маслодудов, опять же через своего брата, получил более 3 млн рублей за покровительство еще одной лесозаготовительной компании, которая работала в Енисейском районе (вероятно речь идет о «Краслесторге», которая фигурирует в более ранних сообщениях Следственного комитета).
 
Против бывшего министра возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (хищение, путем обмана, денежных средств в крупном размере, совершенных с использованием своего служебного положения). Материалы в Следком передали из прокуратуры и экономической полиции.
 
Дмитрия Маслодудова задержали в сентябре 2020 года — буквально через несколько дней после того, как он покинул пост министра лесного хозяйства Красноярского края. Также был задержан брат чиновника — Юрий Маслодудов. Его подозревали в посредничестве при получении взяток. В начале ноября 2021 года Юрия признали виновным и дали пять лет условно.
 
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Автор: Петр Савельев
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