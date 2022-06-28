Рослесхоз: эффективность лесного хозяйства в Красноярском крае удовлетворительная

Ведомство опубликовало рейтинг регионов по эффективности ведения лесного хозяйства в 2021 году. Край не попал в его первую половину и не стал лучшим в Сибири.

Красноярский край по итогам 2021 года занял 42 место в рейтинге регионов РФ по эффективности лесного хозяйства, который ежегодно публикует Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз).

Ранжирование производится на основе оценок по 36 критериям, среди которых: использование лесов, охрана от пожаров и вредителей, воспроизводство и сохранение, надзор за соблюдением лесного законодательства, а также эффективность финансово-экономической деятельности. В нем участвуют 82 региона России, в которых есть земли лесного фонда.

Результат Красноярского края расценивается как удовлетворительный. Всего такую оценку получило 20 регионов РФ. Среди них пять сибирских. Помимо края, это Алтай (41), Томская (47) и Омская (54) области, а также Хакасия (58). Иркутская область получила негативную оценку (уровень: низкий) эффективности лесного хозяйствования, заняв в рейтинге 62 строчку. А вот лесную деятельность в Алтайском крае, Новосибирской и Кемеровской областях оценили как среднюю (это выше удовлетворительной, но ниже высокой оценки). Эти регионы в рейтинге стоят на 26, 38 и 40 местах.

Источник: Рослесхоз

Стоит добавить, что с 2018 по 2020 год Рослесхоз оценивал эффективность лесного хозяйства в Красноярском крае как низкую. Регион занимал в рейтинге 62, 70 и 65 позиции соответственно. А вот позиции Иркутской области были куда выше нынешних.

При этом, как отмечают в Рослесинфорге, в Красноярском крае самые высокие по стране доходы от лесной отрасли — в 2021 году предприятия из этого сектора заработали 6,2 млрд рублей.

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Краевым предпринимателям, которые занимаются лесом, дадут отсрочку от платежей

Юридическим лицам и ИП, которые занимаются заготовкой древесины и заключили договоры об аренде лесных участков, находящихся в госсобственности, будет предоставлена отсрочка платежей по арендной плате.

Из Красноярского края в Китай отгружено почти 1,7 млн кубов леса

В целом экспорт древесины из региона упал почти на треть. Зато внутренние отгрузки ощутимо прибавили.