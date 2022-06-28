Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 25.06
53,32
55,96
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Рослесхоз: эффективность лесного хозяйства в Красноярском крае удовлетворительная

Рослесхоз: эффективность лесного хозяйства в Красноярском крае удовлетворительная
Иллюстрация: t.me/Rosleshoz_official

Ведомство опубликовало рейтинг регионов по эффективности ведения лесного хозяйства в 2021 году. Край не попал в его первую половину и не стал лучшим в Сибири.

#НОВОСТИ
Красноярский край по итогам 2021 года занял 42 место в рейтинге регионов РФ по эффективности лесного хозяйства, который ежегодно публикует Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз).
 
Ранжирование производится на основе оценок по 36 критериям, среди которых: использование лесов, охрана от пожаров и вредителей, воспроизводство и сохранение, надзор за соблюдением лесного законодательства, а также эффективность финансово-экономической деятельности. В нем участвуют 82 региона России, в которых есть земли лесного фонда.
 
Результат Красноярского края расценивается как удовлетворительный. Всего такую оценку получило 20 регионов РФ. Среди них пять сибирских. Помимо края, это Алтай (41), Томская (47) и Омская (54) области, а также Хакасия (58). Иркутская область получила негативную оценку (уровень: низкий) эффективности лесного хозяйствования, заняв в рейтинге 62 строчку. А вот лесную деятельность в Алтайском крае, Новосибирской и Кемеровской областях оценили как среднюю (это выше удовлетворительной, но ниже высокой оценки). Эти регионы в рейтинге стоят на 26, 38 и 40 местах.
 
Рослесхоз: эффективность лесного хозяйства в Красноярском крае удовлетворительная 1
Источник: Рослесхоз
 
Стоит добавить, что с 2018 по 2020 год Рослесхоз оценивал эффективность лесного хозяйства в Красноярском крае как низкую. Регион занимал в рейтинге 62, 70 и 65 позиции соответственно. А вот позиции Иркутской области были куда выше нынешних.
 
При этом, как отмечают в Рослесинфорге, в Красноярском крае самые высокие по стране доходы от лесной отрасли — в 2021 году предприятия из этого сектора заработали 6,2 млрд рублей.
 
Читайте также:
Красноярские таможенники пресекли нелегальный канал по вывозу леса в Китай

Контрабандные пиломатериалы переправляли в Китай директор и бухгалтер лесоэкспортной фирмы.

Краевым предпринимателям, которые занимаются лесом, дадут отсрочку от платежей

Юридическим лицам и ИП, которые занимаются заготовкой древесины и заключили договоры об аренде лесных участков, находящихся в госсобственности, будет предоставлена отсрочка платежей по арендной плате.

Из Красноярского края в Китай отгружено почти 1,7 млн кубов леса

В целом экспорт древесины из региона упал почти на треть. Зато внутренние отгрузки ощутимо прибавили.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Посчитал мелочь, ее хватило»: директор театра Пушкина выиграл в лотерею 2,7 млн рублей«Посчитал мелочь, ее хватило»: директор театра Пушкина выиграл в лотерею 2,7 млн рублей
  • У «Делового квартала» в Красноярске новый издательУ «Делового квартала» в Красноярске новый издатель
  • Первые ракеты «Сармат» поступит в военное подразделение Красноярского краяПервые ракеты «Сармат» поступит в военное подразделение Красноярского края
  • Здание «Элит Клуба Олег» снова выставили на продажуЗдание «Элит Клуба Олег» снова выставили на продажу
  • Дождь и солнце: погода на предстоящей рабочей неделе в КрасноярскеДождь и солнце: погода на предстоящей рабочей неделе в Красноярске
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.