Параллельный импорт и плохая погода сдержали инфляцию в Красноярском крае

Темпы роста цен в регионе оказались ниже, чем в среднем по Сибири, но выше общероссийских.

Годовая инфляция в августе 2022 в Красноярском крае составила 14,37%, что на 0,97 п.п. ниже, чем была месяцем ранее. Об этом рассказали в региональном отделении Банка России.

Сильнее всего замедлился рост цен на услуги — с 13,94% в июле до 11,87% в августе. В ряду прочего это стало следствием субсидирования внутренних авиаперевозок и снижения спроса на краевые туристические предложения (из-за плохой погоды).

Менее выраженно, но ощутимо, замедлился годовой темп роста цен на непродовольственные товары — в августе он составил 13,84% после июльских 14,77%.

В ЦБ это связывают с постепенным налаживанием механизма параллельного импорта и укреплением рубля, которое сдержало цены на электронику и бытовую технику. Смартфоны же и вовсе подешевели.

Так, например, телевизоры в марте этого года стоили на 41% дороже, чем годом ранее, а в августе лишь на 2%. Примерно с такой же динамикой менялись цены на компьютеры: в марте они стоили на 34% дороже, чем годом ранее, в августе — на 2%. При этом ноутбуки четыре месяца подряд стоили дешевле, чем в аналогичные месяцы прошлого года», — рассказал управляющий красноярским отделением Банка России Сергей Журавлев.

Также замедлился рост цен на подержанные автомобили. Причина — низкий спрос и увеличившееся предложение иномарок с Дальнего Востока.

Менее выраженное снижение цен было характерно для новых иностранных и отечественных машин. В то же время в край увеличились поставки подержанных иномарок с Дальнего Востока, рост цен на эти автомобили значительно снизился — с 29% в марте до 3% в августе в годовом выражении», — говорит Журавлев.

А вот годовая инфляция в продуктовом сегменте почти не изменилась — 16,78% в августе против 16,98% в июле. Здесь основной эффект оказали цены на овощи и фрукты, предложение которых на рынке оказалось больше, чем год назад. Как результат: подешевел картофель, капуста и огурцы, замедлился рост цен на лук. Старт уборочной и поступление нового урожая сдержали цены на зерно и, как следствие, на комбикорма. Из-за этого уменьшились издержки в животноводстве, а это привело к снижению годовых темпов прироста цен на молоко, молочную продукцию, мясо птицы, говядину.

В целом по Сибири за август 2022 годовая инфляция замедлилась на 1,3 п. п. — до 14,76%. А по России она составила 14,3% (в июле — 15,1%).

Основной вклад внесло торможение удешевления непродовольственных товаров, которое указывает на завершающуюся коррекцию спроса и цен после всплеска в марте. Начинает в большей мере проявляться проинфляционное давление. Оно связано с сохраняющимися ограничениями по выпуску и импорту ряда непродовольственных товаров, ростом издержек, сохранением на повышенном уровне инфляционных и ценовых ожиданий», — говорят в ЦБ.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция в 2022 составит 11–13%, а с учетом проводимой денежно-кредитной политики снизится до 5–7% в 2023 и вернется к 4% в 2024 году.

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