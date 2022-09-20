Автокредитование в Красноярском крае почти вернулось к досанкционному уровню

Если стране в целом еще далеко до полного восстановления этого сектора, то краю осталось совсем немного.

В августе 2022 в Красноярском крае было выдано 942 автокредита, что на 4,9% больше, чем месяцем ранее. Такие данные опубликовало Национальное бюро кредитных историй.

Напомним, что по итогу марта 2022 сегмент займов на покупку автомобилей в регионе просел на 57,3% — с 1 011 кредитов в феврале до 448 в марте. Но уже в следующем месяце он показал рост — на 4,5%. С того времени на этом рынке сохраняется восходящий тренд.

Аналогично обстоит дело и в целом по России. Так, в феврале 2022 было выдано 71,9 тыс. автокредитов, а в марте уже только 17,1 тыс. (-76,2%). Но также уже в апреле началось восстановление этого сегмента. В итоге в августе таких займов было выдано уже 55,9 тыс.

Существенный рост выдачи в мае-августе объясняется, прежде всего, снижением ключевой ставки Банка России и последовавшим сокращением рыночных ставок. Стоит отметить, что в последнее время и уровень одобрения заявок на автокредиты находится на стабильном уровне в районе 30%», — говорит Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ.

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