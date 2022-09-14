Потребкредитование в Красноярском крае продолжает восстанавливаться

В прошлом месяце сектор снова прибавил в количестве кредитов. Эксперты считают, что все дело снова в ставках.

В августе 2022 в Красноярском крае было выдано 24 953 потребительских кредита, что на 11,9% больше, чем месяцем ранее. Такую информацию опубликовало Национальное бюро кредитных историй.

По количеству выданных займов подобного типа край из сибирских регионов уступает только Кемеровской и Новосибирской областям (26 796 и 26 031 соответственно), а вот по динамике опережает их.

В целом же по России количество выданных потребкредитов в августе 2022 выросло на 8,5% по отношению к июлю этого же года и составило 1,1 млн рублей.

После падения в марте, в последующие месяцы выдача потребительских кредитов постепенно восстановилась, приблизившись в августе к уровню начала года. При этом рост выдачи в последние месяцы объясняется, прежде всего, снижением ключевой ставки Банка России и последовавшим сокращением рыночных ставок», — говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

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