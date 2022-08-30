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Активность эскроу-дольщиков в Красноярском крае увеличилась на 40%

Активность эскроу-дольщиков в Красноярском крае увеличилась на 40%
Иллюстрация: pixabay.com

По сравнению с прошлым годом через эскроу-счета в регионе прошло ощутимо больше денег.

#НОВОСТИ
За первые шесть месяцев 2022 года в Красноярском крае была заключено 4 616 договоров долевого участия с использованием эскроу-счетов. Это на 40,1% больше, чем за тот же период прошлого года. Такие данные опубликованы на сайте Банка России.
 
По данным ЦБ, с начала года жители края разместили на этих счетах более 38 млрд рублей, что на 50% больше, чем было в январе. С учетом же раскрытых счетов эскроу на 1 июля 2022 года сумма составляет 68,5 млрд рублей, что также в 1,5 раза превышает показатель начала года.
Темпы кредитования застройщиков и привлечения денег дольщиков на счета эскроу шли в этом году достаточно равномерно. Наибольшее наполнение счетов эскроу пришлось на март. В этот период заемщики активно заключали сделки по льготной ипотеке, допуская возможность повышения ставки по льготной программе», — рассказал управляющий красноярским отделением Банка России Сергей Журавлев.
Добавим, что в первом полугодии прошлого году красноярцы принесли на счета эскроу 9,248 млрд рублей. Таким образом разница между началом года и 1 июля 2021-го составила 71,1%.
 
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Автор: Петр Савельев
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