Погорельцы Красноярского края начали получать ключи от новых домов

Жители нескольких районов Красноярского края, чьи дома сгорели в пожарах 7 мая, могут заселяться в новые дома. Об этом рассказали в правительстве Красноярского края.

Ключи от нового жилья получили 25 семей в пяти территориях края — Уяре, Рыбинском, Канском, Березовском, Большемуртинском и Дзержинском районах.

Губернатор региона Александр Усс заявил, что первые дома для погорельцев построили на 3 месяца раньше срока, который обозначил президент.

«Абсолютно убежден, что край справился с последствиями пожаров на очень высоком уровне. Нормативный срок строительства таких домов — свыше 70 дней, но наши строители выполнили задачу раньше. К 15 августа были закончены строительные работы в домах, которые начали возводить первыми», — сказал глава региона.

Отметим, Красноярский край — единственный из сибирских регионов, где пострадавшим от стихийных пожаров строят новое жилье.

При этом жители также могли выбрать и материальную помощь.

По словам депутата Заксобрания Ильи Зайцева, ни в одном регионе страны погорельцам не оказывали такой помощи, как в Красноярском крае.

«Потому что иначе нельзя — людям обещали дать крышу над головой до холодов. И работа продолжается, чтобы у пострадавших появился их собственный тёплый и удобный дом. Этой задачей жили и живут почти круглосуточно сотни людей — строители, социальные работники, власти на местах. И, уверен, что все получится. Главное, что те, кто получил ключи от нового дома, сертификат на покупку жилья или выплату точно согласятся, что край не оставил их один на один с их проблемой», — заявил депутат.

В настоящее время возводятся еще 78 домов для пострадавших от пожаров. Губернатор выразил надежду, что к 1 сентября большая часть из них будет завершена «под ключ».

Напомним, в мае 2022 года сильнейшие пожары уничтожили больше 500 жилых домов в разных районах Красноярского края. Сильнее всего пострадал Уяр. Власти региона выделили на строительство нового жилья для погорельцев 4 млрд рублей.

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