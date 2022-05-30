В Красноярском крае продолжают фиксировать лесные пожары — уже 35 тыс га

За прошедшие сутки в лесах края ликвидировано 13 пожаров на площади 1,6 тыс. га. Остановлено распространение 11 пожаров на площади 34,3 тыс. га. Об этом рассказали в правительстве Красноярского края.

Очаги возгораний действовали в 11 муниципалитетах. По предварительным данным, в большинстве случаев возгорания в лесах возникли из-за сухих гроз и по вине местных жителей.

Благодаря оперативному реагированию удалось не допустить перехода огня из леса на населенные пункты и объекты экономики. На авиапатрулирование, доставку сил и средств к местам возгораний привлекались 24 воздушных судна.

Ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем. Бороться с огнем Лесопожарному центру помогают специалисты резерва ФБУ «Авиалесоохрана», других регионов РФ, арендаторы, сотрудники лесничеств.

Обстановку также контролируют с помощью авиации, беспилотников и камер видеонаблюдения, информация с которых в онлайн-режиме передается в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

В охране лесов от пожаров задействовано более 4000 человек и свыше 1100 единиц техники, в том числе специалисты круглосуточно патрулируют леса.

Отметим в Красноярском крае продолжает действовать режим ЧС, который был введён в нашем регионе с 29 апреля. Режим подразумевает запрет на разведение костров, сжигание сухой травы и мусора, проведение любых пожароопасных работ на территории поселений и городских округов, в садовых и дачных обществах.

Напомним, на территории Красноярского края в мае было зарегистрировано более 300 пожаров, в которых сгорело больше 500 домов. Самый большой пожар возник в Уяре, огонь уничтожил 201 дом.

Читайте также: