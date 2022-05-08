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Субботние пожары в Красноярском крае уничтожили более 500 домов

Субботние пожары в Красноярском крае уничтожили более 500 домов
Иллюстрация: 24.mchs.gov.ru

На территории региона было зарегистрировано почти три сотни пожаров. Большая часть из них уже потушена.

#НОВОСТИ
В пожарах, которые возникли на территории Красноярского края 7 мая 2022 года, сгорело 518 домов, 309 строений и 61 автомобиль. Об этом в своем телеграм-канале сообщил первый заместитель губернатора края Сергей Пономаренко, по итогам утреннего заседания оперштаба.
 
По данным Пономаренко, всего в крае было зарегистрировано 273 пожара в 18 муниципальных образованиях. Самый большой из них — в Уяре, там сгорел 201 дом.
В настоящее время в результате совместных действий сотрудников МЧС и органов власти края 196 пожаров ликвидировано, 77 локализовано», — пишет замгубернатора.
Сколько человек в общей сложности пострадало от этих пожаров, Пономаренко не сообщает, но уточняет, что пятеро погибло, а еще 16 госпитализировано.
Развернуто 5 пунктов временного размещения, в которых находятся 23 человека. Остальные разместились у родственников», — сказано в посте.
Ранее Пономаренко писал, что основной причиной возгораний в крае стали короткие замыкания из-за перехлеста линий напряжения на объектах энергетики, которые происходили из-за усиления ветра.
 
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Автор: Петр Савельев
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