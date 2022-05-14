Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 13.05
65,79
68,78
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярском крае продолжает гореть более 5 тыс. га тайги

В Красноярском крае продолжает гореть более 5 тыс. га тайги
Иллюстрация: МЧС

Большая часть возгораний происходит по вине местных жителей, — сообщает пресс-служба правительства края.

#НОВОСТИ

За сутки удалось потушить 22 пожара в лесах края на площади 659,5 га. Благодаря действиям пожарных удалось спасти от огня населенные пункты и инфраструктурные объекты.

14 мая лесные пожары зафиксированы в Канском, Рыбинском, Идринском, Богучанском, Енисейском, Большемуртинском, Сухобузимском, Бирилюсском, Емельяновском, Манском, Шушенском, Ирбейском, Нижнеингашском, Казачинском районах, а также в Шарыповском и Тюхтетском муниципальных округах.

Пожарные локализовали лесной пожар в районе с. Сизая в Шушенском районе 120 га, частично локализовать возгорание возле с. Большой и Малый Кускун в Манском районе.

В борьбе с лесными пожарами участвуют 3000 человек и 1000 единиц техники.

Ситуацию помогают контролировать беспилотники и камеры видеонаблюдения.

Читайте далее

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • На благоустройство Ярыгинской набережной потратят 11,5 млн рублейНа благоустройство Ярыгинской набережной потратят 11,5 млн рублей
  • Дело выгорело: задержан вице-мэр Уяра по обвинению в халатностиДело выгорело: задержан вице-мэр Уяра по обвинению в халатности
  • Основатель красноярской энергокомпании вошла в ТОП-100 всероссийской премииОснователь красноярской энергокомпании вошла в ТОП-100 всероссийской премии
  • В Красноярске построят новый мост через Качу за 45 млнВ Красноярске построят новый мост через Качу за 45 млн
  • В Красноярском крае отменили обязательную вакцинацию от COVID-19 и удаленку. Ну почтиВ Красноярском крае отменили обязательную вакцинацию от COVID-19 и удаленку. Ну почти
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.