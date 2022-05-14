В Красноярском крае продолжает гореть более 5 тыс. га тайги

Большая часть возгораний происходит по вине местных жителей, — сообщает пресс-служба правительства края.

За сутки удалось потушить 22 пожара в лесах края на площади 659,5 га. Благодаря действиям пожарных удалось спасти от огня населенные пункты и инфраструктурные объекты.

14 мая лесные пожары зафиксированы в Канском, Рыбинском, Идринском, Богучанском, Енисейском, Большемуртинском, Сухобузимском, Бирилюсском, Емельяновском, Манском, Шушенском, Ирбейском, Нижнеингашском, Казачинском районах, а также в Шарыповском и Тюхтетском муниципальных округах.

Пожарные локализовали лесной пожар в районе с. Сизая в Шушенском районе 120 га, частично локализовать возгорание возле с. Большой и Малый Кускун в Манском районе.

В борьбе с лесными пожарами участвуют 3000 человек и 1000 единиц техники.

Ситуацию помогают контролировать беспилотники и камеры видеонаблюдения.

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