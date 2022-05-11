На строительство новых домов для погорельцев бюджет края выделит 4 млрд рублей
Все жилищные вопросы будут решены до конца лета. Об этом губернатор края Александр Усс сообщил президенту Владимиру Путину на совещании по ситуации с пожарами.
Глава региона отметил, что на обеспечение жильем всех пострадавших от крупных пожаров край выделит из бюджета до 4 млрд рублей.
Александр Усс заявил, что власти планируют строить для граждан новое жилье, а также выделять жителям деньги в качестве компенсации для самостоятельного строительства или приобретения жилого помещения.
«Необходимый объем финансовых средств — от 2,5 млрд рублей до 4 млрд рублей — краевой бюджет выделит. Несмотря на короткое лето, мы постараемся к его окончанию все проблемы с жильем полностью закрыть», — сказал губернатор.
Отметим, пострадавшие от пожаров уже начали получать деньги от государства. Первичная мера поддержки в крае — единовременная выплата в 15 000 рублей на человека.
Также погорельцы могут получить из резервного фонда Правительства края от 20 000 до 50 000 рублей на семью, в зависимости от степени утраты имущества.
Напомним, DK.RU сообщал о том, что пожары в Красноярском крае уничтожили более 500 домов. Основной причиной возгораний в крае стали короткие замыкания на объектах энергетики.
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