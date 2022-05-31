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В Красноярском крае готовятся строить новое жилье для погорельцев

В Красноярском крае готовятся строить новое жилье для погорельцев
Иллюстрация: pixabay.com. Автор: Tyca

В муниципалитетах региона завершилась расчистка территорий, пострадавших от пожаров. К 6 июня эту работу выполнят в наиболее пострадавшем населенном пункте — Уяре.

#НОВОСТИ

К строительным работам также готовят Заозёрный, Большую Мурту и Ачинск.

Ввод домов запланирован на середину августа — после того, как будет получено необходимое заключение экспертизы.

Напомним, власти Красноярского края предложили жителям, чьи дома пострадали в пожарах, самим выбрать меру поддержки — получить новый отстроенный дом или же получить материальную помощь.

По предварительным данным, из 664 пострадавших семей более 100 сделали выбор в пользу строительства нового жилья, около 170 выбрали выплаты, по остальным заявлениям работа продолжается.

Глава региона Александр Усс рассказал, что часть погорельцев не имела надлежаще оформленные документы на дома, в которых жили, это ограничивает возможности по применению к ним мер поддержки.

Губернатор поручил правительству в течение месяца разработать механизм решения этой проблемы, чтобы в будущем избежать подобных спорных ситуаций

При этом, как отметил Александр Усс, по мерам поддержки с каждым человеком важно индивидуально вести разъяснительную работу:

«Несмотря на то, что наш закон в достаточной мере идёт навстречу пожеланиям пострадавших людей, тем не менее, с каждой семьей, с каждым человеком, необходимо работать индивидуально, чтобы разъяснить возможности края и при этом стараться максимально помочь».

Ранее DK.RU сообщал, что на строительство новых домов для погорельцев бюджет края выделит 4 млрд рублей. Все жилищные вопросы должны быть решены до конца лета.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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