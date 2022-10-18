Продукты в Красноярском крае стали дорожать медленнее
В целом инфляция по региону также замедлилась и оказалась ниже общероссийской.
В сентябре 2022 продукты в Красноярском крае подорожали в годовом выражении на 15,31%, это меньше, чем было в августе на 1,47 процентного пункта, сообщили в красноярском отделении Банка России.
Замедление инфляционных процессов в этом сегменте связано с ростом объемов производства в сельском хозяйстве. В частности, менее заметными темпами росли цены на мясо и мясные продукты, а также на молоко и молочную продукцию.
Наращивание поставок овощей и фруктов из стран Средней Азии и южных регионов страны привело, в ряду прочего, к снижению цен на апельсины, груши, помидоры, лука и картофель.
В непродовольственном сегменте основную роль сыграло расширение предложения древесины на внутреннем рынке, увеличение поставок из Китая, налаживание механизма параллельного импорта и низкая потребительская активность. В результате снизился темп роста цен на автомобили, шины, мебель и бытовую технику. Итоговая инфляция в сентябре составила 13,34% после 13,84% в августе.
В услугах же годовая инфляция осталась практически на том же уровне, что и месяц назад —
11,76%в сентябре против 11,87% в августе.
В целом по Красноярскому краю темпы роста цен в годовом выражении за сентябрь 2022 снизились на 0,74 п.п. и составили 13,63%. По Сибири же они были на уровне 14,26%, а по России — 13,68%.
По прогнозу Банка России, в 2022 годовая инфляция в стране составит 11–13%, а в 2023 снизится до 5–7%. К плановым же 4% она вернется в 2024.
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